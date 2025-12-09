µìÅý°ì¶µ²ñ²ñÄ¹¤¬¼Ç¤¡¡¼Õºá¤âÉ½ÌÀ¡¢¿³Íý½ª·ë¤Ç
¡¡À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤ÎÅÄÃæÉÙ¹²ñÄ¹¤Ï9Æü¡¢¶µÃÄËÜÉô¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Æ±Æü³«¤¤¤¿ÀÕÇ¤Ìò°÷²ñ¤Ç¼Ç¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¸åÇ¤¤Ï¸µÉû²ñÄ¹¤ÎËÙÀµ°ì»á¡£¹â³Û¸¥¶âÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼Õºá¤ò¹þ¤á¤¿¤ª¤ï¤Ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Åìµþ¹âºÛ¤Ç¡¢¶µÃÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ò»¶Ì¿ÎáÀÁµá¤Î¿³Íý¤¬11·î¤Ë½ª·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¸µ¿®¼Ô¤é¤Î¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±¤ÆÊä½þ¤Î²ÄÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ò10·î¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£²ò»¶Ì¿Îá¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åìµþ¹âºÛ¤¬ËÜÇ¯ÅÙÆâ¤Ë¤âÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ»á¤ÏËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ç¡¢Éû²ñÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯10·î¤Ë²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£