大谷廣松、中村福之助、中村虎之介、中村鷹之資が9日、都内で、「初春大歌舞伎」（26年1月3〜27日、東京・新橋演舞場）に向けた取材会に出席した。

市川團十郎が座頭を務める同興行では、昼夜それぞれで歌舞伎十八番が上演される。

昼の部の歌舞伎十八番「鳴神（なるかみ）」で、雲の絶間姫をつとめる廣松は「祖父とおじが得意としていて、いつかと思ってきました。お話いただいて、うれしく思いましたし、緊張もします」と、祖父で4代目中村雀右衛門さんと、叔父で当代雀右衛門の名前を挙げた。

鳴神上人はダブルキャストで、福之助と鷹之資がつとめる。福之助は「年下の方とダブル（キャスト）初めて。大ちゃん（＝鷹之資）を見ながら吸収したい」、鷹之資も「ダブルのいいところは、自分のやっている役を俯瞰（ふかん）して見られる。お兄さんのいいところは取り入れて、自分の強みを出していきたい」と話した。

虎之介は夜の部「歌舞伎十八番の内 矢の根」で曽我十郎をつとめる。「初めてなので、歌舞伎十八番の演目の中で十郎をやることはすごくうれしいです」と話した。

虎之介が「廣松さんが打倒浅草って言ってる。浅草をぶっ倒すって言ってる」と、新年恒例の若手中心の興行の名前を挙げると、廣松は「言ってないでしょ」と苦笑いする場面もあった。

4人は夜の部「児雷也豪傑譚話」で共演するほか、昼の部「熊谷陣屋」には福之助、鷹之資、虎之介が出演する。