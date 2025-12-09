辻希美、三男・幸空（こあ）くんの誕生日会 豪華飾り付け公開「センス感じる」「ケーキもすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】タレントの辻希美が12月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。三男・幸空（こあ）くんの誕生日会の飾り付けの様子を公開した。
【写真】5児のママタレ「センス感じる」三男の誕生日会家族7ショット
辻は「今日は今からこあ7歳 お誕生日会始まるよー」と記し、誕生日会場となる部屋の写真を投稿。キャラクターのイラストがプリントされた緑や黄色のバルーンや数字「7」の形をした大きなバルーン、水色のキラキラ輝くタッセルカーテンなどで豪華に飾り付けした部屋を披露した。夫で俳優の杉浦太陽は、自身のブログにて「12月8日はコアの7歳の誕生日 みんなでお祝いしたよ〜」と家族ショットを公開。「ケーキは、コアの大好きなブレインロッドのケーキ」と紹介し、友達との写真なども並べた。
この投稿に、ファンからは「センス感じる」「カラフルで可愛い」「これは絶対嬉しい」「めちゃくちゃ喜びそう」「ケーキもすごい」などの声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
