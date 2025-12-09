大食い女王・もえのあずき、胸元大胆ワンピ姿披露「ポーズがセクシーすぎる」「攻めてる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが12月8日、自身のInstagramを更新。スタイルが際立つワンピース姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】37歳大食い女王、前屈みポーズで美谷間大胆披露
もえのは、アイボリーカラーに胸元の開いたリボンデザインが特徴的なワンピース姿を披露。「あいりちゃんリスペクトなポーズ」とつづり、タレントの清水あいりを意識した前屈みのポーズで美しい胸元をのぞかせていた。
この投稿にファンからは「ポーズがセクシーすぎる」「攻めてる」「可愛すぎる」「似合ってます！」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳大食い女王、前屈みポーズで美谷間大胆披露
◆もえのあずき、胸元大胆ワンピ姿披露
もえのは、アイボリーカラーに胸元の開いたリボンデザインが特徴的なワンピース姿を披露。「あいりちゃんリスペクトなポーズ」とつづり、タレントの清水あいりを意識した前屈みのポーズで美しい胸元をのぞかせていた。
◆もえのあずきの投稿に反響
この投稿にファンからは「ポーズがセクシーすぎる」「攻めてる」「可愛すぎる」「似合ってます！」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】