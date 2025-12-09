富士急ハイランド内「トーマスランド」にて、お正月イベント「トーマス超BIGかるた大会」を開催！

計7日間にわたり、通常サイズの約64倍もの大きさの「トーマスかるた」で遊べます☆

富士急ハイランド「トーマスランド」トーマス超BIGかるた大会2026

開催日：2026年1月1日(木祝)〜4日（日）、10日（土）〜12日（月祝）

時間：13時30分〜 30分程度

参加対象：幼児（親子ペアで参加）

場所：富士急ハイランド「トーマスランド」トーマスモニュメント前

※雨天・荒天時は「トーマスのドキドキプレイグラウンド」にて実施

富士急ハイランドにある日本で唯一の『きかんしゃトーマス』の屋外テーマパーク「トーマスランド」

「トーマスランド」にて、新春を祝う「トーマス超BIGかるた大会」が2026年も開催されます！

「トーマス超BIGかるた大会」では、ポプラ社より発売中の『トーマスかるた』を原案にした、通常の約64倍（約60cm×84cm）の「超BIGかるた」を使用。

目の前に現れる巨大なかるたは、まさに圧巻。

国内ではトーマスランドでしか体験できないスペシャルな遊びに、子どもたちはもちろん、大人も思わず歓声を上げること間違いなしです☆

さらに今年はおなじみの機関車たちが描かれた札に加え、トーマスランドでしか見られないオリジナルスペシャル絵札も登場します。

ユニークなフレーズと合わせて、初めての方も、いつものトーマスかるたが大好きな方も、新たな発見や感動があり、みなさまの笑顔があふれるイベントです。

栄えある優勝者には、お年玉としてポプラ社『トーマスかるた』を1セットをプレゼント。

おうちに帰っても家族や友達とトーマスランドの思い出とともに、かるた遊びで団らんの時間を過ごせます。

身体を動かしてぽかぽかになる、新年ならではの「トーマス超BIGかるた」大会に注目です☆

※画像はイメージ

寒い冬にぴったり！トーマスの本がいっぱいの「ミニライブラリー」もおすすめ

「トーマスのドキドキプレイグラウンド」には、トーマスの本を集めた「ミニライブラリー」があります。

ポプラ社より寄贈された「汽車の絵本シリーズ」や「トーマス大図鑑」、日本オリジナルストーリーの新作絵本「トーマスとゆきのくに」など様々な本がずらり！

親子でゆっくりと読書を楽しめる、寒い日にぴったりのスポットです。

『トーマスかるた』について

定価：1,320円（税込）

判型：A5判

サイズ：205mm x 148mm

対象年齢：3〜5歳

「トーマス」となかまたちと一緒に、楽しく文字を覚えられるかるたです。

絵札の裏を使って、パズル遊びもできます。

お正月にみんなで盛り上がる、「トーマス」の超BIGサイズのかるた！

お正月イベント「トーマス超BIGかるた大会」は、2026年1月1日（木・祝）から4日（日）までと10日（土）から12日（月・祝）までの計7日間、富士急ハイランド内「トーマスランド」で開催です。

