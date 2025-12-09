家庭用品・日用雑貨品を製造販売の「スケーター」から、「サンリオキャラクターズ」デザインの「ぷっくりバルーン 2WAYステンレスタンブラー」が登場！

ハンドル付き＆大容量830mlで、長時間のデスクワークやドライブにもぴったりのタンブラーです☆

スケーター サンリオキャラクターズ「ぷっくりバルーン 2WAYステンレスタンブラー」

発売日：発売中 ※ハンギョドンのみ2025年12月11日（木）発売

サイズ(約)：幅143mm×奥行102mm×高さ297mm（ハンドル含む）

実容量：830ml

種類：全6種（ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ハンギョドン）

品質表示：

・内びん・胴部：ステンレス鋼

・フタ・ハンドル・ストロー飲み口：ポリプロピレン

・パッキン・ストロー本体：シリコーンゴム

・底板：熱可塑性エラストマー

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ

「スケーター」から、サンリオのキャラクターたちがかわいい「ぷっくりバルーン」デザインを採用した、ハンドル付きの大型2WAYステンレスタンブラーが登場！

ぷっくりとした立体感のある「ぷっくりバルーン」デザインが特徴のドリンクウェアです。

マットな質感のボディに、「サンリオキャラクター」たちをまるで風船のようにぷっくりとデザイン。

空に浮かぶようなドリーミーな世界観がデスク周りを彩ります。

背面や側面にも各キャラクターをイメージしたモチーフ（リンゴやイチゴなど）を配置し、360度どこから見ても楽しめるデザインです。

また、フタには、口当たりの良いシリコーン製ストローと、

フタを開けてそのまま飲める直飲み口の2種類を搭載。

リップメイクを気にする時や運転中は「ストロー」、冷たい飲み物をゴクゴク飲みたい時は「直飲み」など、シーンに合わせて使い分けが可能です。

さらに、おいしい温度をキープ真空二重構造のステンレス製で、830mlの大容量サイズなのも嬉しいポイント☆

結露しにくいためデスクワークに最適で、底面は一般的な車のドリンクホルダーにも対応（※）しており、ドライブのお供にもぴったりです。

※底面直径約78mm。車種のホルダーサイズを確認ください

ハローキティ

白に赤のフタとハンドルが映える「ハローキティ」のステンレスタンブラー。

赤いリボンが似合う「ハローキティ」が大きくプリントされています。

リンゴやハート、お手紙などキュートなモチーフが散りばめられたデザインです☆

マイメロディ

「マイメロディ」のステンレスタンブラーは、ボディもハンドルもピンク！

ぷっくりデザインの「マイメロディ」が両手を広げてほほ笑む姿が描かれています。

イチゴやリボンなどもレイアウトされた、ラブリーなドリンクウェアです。

クロミ

フタやハンドルのパープルが「クロミ」らしい、ステンレスタンブラー。

ちょこんとお座りしているぷっくりとした「クロミ」が描かれているボディは、爽やかなブルーパープルです。

ピンクのどくろも風船のようになった、かわいいデザインです☆

ポムポムプリン

元気がもらえる、明るいイエローのステンレスタンブラー！

まん丸のおなかもまるで風船のような「ポムポムプリン」もとってもキュートです。

四つ葉のクローバーや骨なども、ぷっくりデザインで描かれています。

シナモロール

空のような水色がかわいい、「シナモロール」のステンレスタンブラー。

笑顔の「シナモロール」をはじめ、ぷっくりかわいいシナモンロール、流れ星が描かれています。

毎日の水分補給のたびに嬉しくなるキュートなデザインです☆

ハンギョドン

ウインクしている「ハンギョドン」に思わず笑みがこぼれるステンレスタンブラー。

目にやさしいグリーンカラーで、癒やしのドリンクタイムを演出してくれます。

ぷっくりとした質感で仕上げられた名前ロゴもポイントです☆

直飲みもストローもできる2WAYやしっかりとしたハンドルが便利な、大容量のステンレスタンブラー！

サンリオキャラクターズ「ぷっくりバルーン 2WAYステンレスタンブラー」は、スケーター公式オンラインショップにて販売中です。

ⓒ 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664479

