家庭用品・日用雑貨品を製造販売の「スケーター」から、「サンリオキャラクターズ」デザインの「ぷっくりバルーン 2WAYステンレスタンブラー」が登場！
ハンドル付き＆大容量830mlで、長時間のデスクワークやドライブにもぴったりのタンブラーです☆
スケーター サンリオキャラクターズ「ぷっくりバルーン 2WAYステンレスタンブラー」
発売日：発売中 ※ハンギョドンのみ2025年12月11日（木）発売
サイズ(約)：幅143mm×奥行102mm×高さ297mm（ハンドル含む）
実容量：830ml
種類：全6種（ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ハンギョドン）
品質表示：
・内びん・胴部：ステンレス鋼
・フタ・ハンドル・ストロー飲み口：ポリプロピレン
・パッキン・ストロー本体：シリコーンゴム
・底板：熱可塑性エラストマー
販売店舗：スケーター公式オンラインショップ
「スケーター」から、サンリオのキャラクターたちがかわいい「ぷっくりバルーン」デザインを採用した、ハンドル付きの大型2WAYステンレスタンブラーが登場！
ぷっくりとした立体感のある「ぷっくりバルーン」デザインが特徴のドリンクウェアです。
マットな質感のボディに、「サンリオキャラクター」たちをまるで風船のようにぷっくりとデザイン。
空に浮かぶようなドリーミーな世界観がデスク周りを彩ります。
背面や側面にも各キャラクターをイメージしたモチーフ（リンゴやイチゴなど）を配置し、360度どこから見ても楽しめるデザインです。
また、フタには、口当たりの良いシリコーン製ストローと、
フタを開けてそのまま飲める直飲み口の2種類を搭載。
リップメイクを気にする時や運転中は「ストロー」、冷たい飲み物をゴクゴク飲みたい時は「直飲み」など、シーンに合わせて使い分けが可能です。
さらに、おいしい温度をキープ真空二重構造のステンレス製で、830mlの大容量サイズなのも嬉しいポイント☆
結露しにくいためデスクワークに最適で、底面は一般的な車のドリンクホルダーにも対応（※）しており、ドライブのお供にもぴったりです。
※底面直径約78mm。車種のホルダーサイズを確認ください
ハローキティ
白に赤のフタとハンドルが映える「ハローキティ」のステンレスタンブラー。
赤いリボンが似合う「ハローキティ」が大きくプリントされています。
リンゴやハート、お手紙などキュートなモチーフが散りばめられたデザインです☆
マイメロディ
「マイメロディ」のステンレスタンブラーは、ボディもハンドルもピンク！
ぷっくりデザインの「マイメロディ」が両手を広げてほほ笑む姿が描かれています。
イチゴやリボンなどもレイアウトされた、ラブリーなドリンクウェアです。
クロミ
フタやハンドルのパープルが「クロミ」らしい、ステンレスタンブラー。
ちょこんとお座りしているぷっくりとした「クロミ」が描かれているボディは、爽やかなブルーパープルです。
ピンクのどくろも風船のようになった、かわいいデザインです☆
ポムポムプリン
元気がもらえる、明るいイエローのステンレスタンブラー！
まん丸のおなかもまるで風船のような「ポムポムプリン」もとってもキュートです。
四つ葉のクローバーや骨なども、ぷっくりデザインで描かれています。
シナモロール
空のような水色がかわいい、「シナモロール」のステンレスタンブラー。
笑顔の「シナモロール」をはじめ、ぷっくりかわいいシナモンロール、流れ星が描かれています。
毎日の水分補給のたびに嬉しくなるキュートなデザインです☆
ハンギョドン
ウインクしている「ハンギョドン」に思わず笑みがこぼれるステンレスタンブラー。
目にやさしいグリーンカラーで、癒やしのドリンクタイムを演出してくれます。
ぷっくりとした質感で仕上げられた名前ロゴもポイントです☆
直飲みもストローもできる2WAYやしっかりとしたハンドルが便利な、大容量のステンレスタンブラー！
サンリオキャラクターズ「ぷっくりバルーン 2WAYステンレスタンブラー」は、スケーター公式オンラインショップにて販売中です。
ⓒ 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664479
