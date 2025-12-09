五反田にオープンするライブハウスBLAZE GOTANDA こけら落とし公演に9mm Parabellum Bullet出演決定
来年2月に東京・五反田に新たにオープンするライブハウス・BLAZE GOTANDAのこけら落とし公演として、9mm Parabellum Bulletが出演することが決定した。公演は2026年2月26日に開催される。
【画像】東京・五反田で再始動！LIVE LOUNGE「BLAZE Gotanda」の地図
ライブタイトルは『BLAZE GOTANDA Opening Live [ Re: ]』。スタンディング約450人を収容する会場で、9mm Parabellum Bulletが持ち前の圧倒的なライブパフォーマンスを披露する。なお、プレオーダー受付は11日から17日まで実施される。
BLAZE GOTANDAは、複合施設「東京デザインセンター」の地下に位置し、JR山手線、東急池上線、都営浅草線の各五反田駅から徒歩2〜3分とアクセスも良好。運営を手がけるのは、シアター事業やライブハウス事業などを展開するヒューマックスエンタテインメントだ。
9mm Parabellum Bulletは、精緻な演奏力と独自の音楽性でロックシーンを牽引し続けるバンドとして知られており、そのパフォーマンスでBLAZE GOTANDAの幕開けを華やかに飾る。
【画像】東京・五反田で再始動！LIVE LOUNGE「BLAZE Gotanda」の地図
ライブタイトルは『BLAZE GOTANDA Opening Live [ Re: ]』。スタンディング約450人を収容する会場で、9mm Parabellum Bulletが持ち前の圧倒的なライブパフォーマンスを披露する。なお、プレオーダー受付は11日から17日まで実施される。
9mm Parabellum Bulletは、精緻な演奏力と独自の音楽性でロックシーンを牽引し続けるバンドとして知られており、そのパフォーマンスでBLAZE GOTANDAの幕開けを華やかに飾る。