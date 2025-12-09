サムスン電子ジャパンは、同社公式オンラインショップにて「Samsungオンラインショップ Holidayキャンペーン」を開始した。期間は2026年1月6日9時59分まで。

対象のGalaxyタブレットやウェアラブル製品が最大20％割引で販売される。主な対象製品には、最新AIタブレット「Galaxy Tab S11」シリーズは15％オフ、スマートウォッチ「Galaxy Watch8」「Galaxy Watch8 Classic」「Galaxy Watch Ultra（2025）」などは20％オフに割引される。

Galaxy Tab S11 Ultra（1TB）は、通常26万1470円のところを22万2249円で、Galaxy Watch8 （40mm）は、通常5万7900円のところを4万6319円で購入できる。また、期間中に対象のスマートフォンを購入すると、通常付与される「Samsungリワードポイント」に加え、追加のポイントが進呈される特典も用意されている。

オンラインショップでの開催に合わせ、東京・原宿の「Galaxy Harajuku」および大阪・なんばの「Galaxy Studio Osaka」でも同様のホリデーキャンペーンを実施する。実店舗では、ウェアラブル製品の最大20％割引に加え、対象スマートフォンの購入者に「45W Power Adapter」と純正アクセサリーをプレゼントする独自の特典が提供される。