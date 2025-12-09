元日本代表の38歳MFが16年のキャリアに終止符「日本と海外でプレーできた日本人としての誇り」が今後の活動の軸に
「このたび、高橋秀人は2025シーズンをもちましてサッカー選手を引退する決断をいたしましたので、この場を借りてご報告申し上げます」
オークランド・ユナイテッドFCに所属する38歳MFが、12月８日に自身のインスタグラムで発信した。
高橋は東京学芸大を卒業後の2010年にFC東京でプロキャリアをスタート。その後、ヴィッセル神戸、サガン鳥栖、横浜FCでも活躍し、23年にニュージーランドへと渡った。FC東京時代には日本代表にも選ばれ、コンフェデレーションズカップや東アジアカップなどに参戦した。
「プロサッカー選手として13年間、アマチュア選手として３年間、16年の歩みを振り返ると、クラブやチームメイト、コーチングスタッフ、ビジネススタッフ、ホペイロやマネジャー、スポンサーや行政の皆様、JFA、Jリーグ、そして多くのファン・サポーターの皆様のおかげで、言葉にすることができないほど貴重で充実した経験ができました。改めて心より感謝申し上げます。
FC東京、ヴィッセル神戸、サガン鳥栖、横浜FC、Auckland United FCと在籍させていただいたそれぞれのクラブには、色褪せることのない思い出がたくさんあります。また、私の成長を支えてくださった伊勢崎市SFCイレブン、図南SCジュニアユース、前橋商業高校、東京学芸大学の関係者の皆様にも深く感謝しています。
かつて自分には自信がなく、プロを諦めかけて教員の道を目指していた時期がありました。それがここまで長くプレーできたのは、夢を諦めない決意と努力の大切さを教えてくれた皆さんのおかげです」
現在は南半球の島国で充実した毎日を過ごし、引退後のビジョンも明確に描いている。
「現在はニュージーランドでプレーと指導を並行する日々ですが、プロ選手とアマチュア選手としての価値観の違い、そして選手と指導者を兼任できた視点、さらに日本と海外でプレーできた日本人としての誇りが、今後の活動の軸になると確信しています」
そして最後に「私の健康に気を遣い私を育ててくれた両親へ、そして陰ながら寄り添ってくれた妻と子供たちへ、改めて感謝しています。皆様と、いつかまたスタジアムで直接お会いできる日をとても楽しみにしています」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
