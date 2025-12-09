元日テレアナ、Jリーガー夫＆娘との家族ショット公開！ 第2子妊娠の報告も「ダブルでおめでたすぎます」
元日本テレビアナウンサーで現在はフリーとして活動する後藤晴菜さんは12月7日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、さらに第2子妊娠を報告しました。
「なんとなくパパがお休みに入ったのはわかっているようで、パパ大好きモードが大爆発しております」と娘の様子を伝え、さらに「私ごとになりますが、実は第二子を授かりまして来月には家族が増えます。このオフシーズンは家族3人でゆっくり過ごせる時間をとにかく大事にしたいです」と、第2子妊娠の報告をしました。
ファンからは、「おめでとうございます」「いつも美しい可愛いママすぎてうっとりしています！」「お身体ご自愛ください」「ダブルでおめでたすぎます」「優勝の次の日に素敵な報告」「めでたいこと尽くしですね」「アントラーズの優勝とダブルでおめでとうございます」「束の間のオフシーズン、ご家族でごゆっくりしてください！」と、祝福の声が多く上がっています。
「優勝の次の日に素敵な報告」後藤さんは「オフシーズンがスタートしました」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目は夫で鹿島アントラーズの三竿健斗選手と娘との家族ショットです。ホームスタジアムのピッチ上で撮影したようで、2、3枚目では娘がかわいく歩く姿も。
娘のバースデーショット公開自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している後藤さん。10月20日の投稿では「娘が3歳になりました」とつづり、娘のバースデーショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)