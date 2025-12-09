「長澤まさみさんかと思った」長濱ねる、美貌輝く表紙ショット公開！ 「ヘアスタイル新鮮」「超絶に可愛ぃ」
ファッション誌『ar』（主婦と生活社）編集部の公式Instagramは12月8日に投稿を更新。元欅坂46で俳優の長濱ねるさんの美しい姿を披露しました。
【表紙カット】長濱ねるの美貌
コメントでは、「ねるちゃんめっちゃ可愛い」「素敵」「カバー最高 ねるちゃんカッコいい〜」「めちゃくちゃ超絶に可愛ぃ〜」「ねる最高」「ねるちゃん美人！」「ヘアスタイル新鮮で素敵です」「可愛い 長澤まさみさんかと思った」と、称賛の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ねる最高」「12月12日発売 ar1月号」と題し、「『可愛いと美のぎゅん詰め、特別解禁』 ar歴の長い長濱ねるが念願のカバーガール初登場」と紙面の告知をした同アカウント。投稿には長濱さんが表紙を飾る画像を1枚載せています。色っぽい表情でカメラを見つめる姿で、とても美しいモデルショットです。
「圧倒的美の秘密をそっとのぞいてみて」同アカウントは「ねる的ベスコス初公開、読者から寄せられた質問&相談に答える相談室、愛用品とともに綴るビューティルーティン、プライベートや内面の話も盛りだくさん」ともつづっています。さらに5日には長濱さんの「スペシャルムービー」も公開。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
