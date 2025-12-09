ゼンリンは、地図を「柄・デザイン」として捉え、新しい地図の可能性の追求に取り組んでおり、文具や雑貨を販売するブランド「Map Design GALLERY」を展開している。今回、「Map Design GALLERY」の商品を詰め合わせた2026年福袋を、12月8日からオンラインストアおよび店舗で販売を開始した。毎年人気の福袋の中から今回のおすすめラインアップを厳選し、紹介する。



「全国9エリアから選べるスクエアトートバッグ入り福袋」

「全国9エリアから選べるスクエアトートバッグ入り福袋」では、スクエアトートバッグは肩がけと手持ちの2way仕様で地図を大胆にデフォルメしたデザインとなっている。北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄の9つの地方から選べる。スクエアトートバッグを含む総額約1万1000円（税込）相当の地図柄アイテムが入っている。



「刺繍入りドローストリングバッグ入り福袋」

「刺繍入りドローストリングバッグ入り福袋」では、ドローストリングバッグは、日本列島のイラストマップに10エリアの観光スポットの魅力を繊細な刺繍で表現している。眺めていると思わず旅に出たくなるデザインとのこと。色はラベンダー、ベージュ、ブルーの3色展開。ドローストリングバッグを含む総額約1万1000円（税込）相当の地図柄アイテムが入っている。



「2026年福袋」（ネイビー／ピンク）

「2026年福袋」では、先着順で福袋限定特典のオリジナルバッグが付いてくる。全国47都道府県のシルエットをランダムに並べた鮮やかな迷彩風のデザインが施されており、ベースの色はネイビーとピンク（店舗限定カラー）の2色展開となる。オンラインならびに店舗で販売するすべての福袋が対象となる。

「Map Design GALLERY」は、ゼンリンが保有する日本全国の詳細な地図データや、所蔵している西洋製の日本古地図をデザインの題材とし、文具やピンバッジ、バッグ、傘などの雑貨類を展開している。地図には、まちの歴史や人々の暮らしが息づいていると考えている。「地元や地域に馳せる思い」を語り合うなど、コミュニケーションのきっかけになるようなツールとして楽しんでもらいたいという思いで商品を展開している。

［小売価格］

全国9エリアから選べるスクエアトートバッグ入り福袋：5500円

刺繍入りドローストリングバッグ入り福袋：5500円

スマホポシェット入り福袋：3300円

マスキングテープ10本セット入り福袋：3300円

晴雨兼用折りたたみ傘入り福袋：7150円

（すべて税込）

［発売日］12月8日（月）

ゼンリン＝https://www.zenrin.co.jp