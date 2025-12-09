Doleの「フルーツボトル」は、いつでも手軽にフルーツの美味しさをたっぷり楽しんでもらいたいと、フルーツの専門家Doleが開発した「フルーツinボトル」。

2021年の「フルーツボトル スウィーティオパイナップル」発売以降、手軽にたっぷりフルーツの美味しさを楽しめると多くの人に支持されている。

今回、新シリーズとして、幅広い世代に人気の「みかん」がラインアップに加わった。

Doleこだわりの、大粒で食べ応えのあるみかんを、果実の味わいが引き立つすっきりとした甘さ控えめシラップと共にぎゅっと詰め込んだ「フルーツボトル 大粒みかん」は、そのまま楽しめるほか、お菓子作りにもぴったり。蓋つきボトルだから、食べたいときに食べたい分だけ、手軽に楽しめる。

Doleはフルーツで人々の様々な暮らしを笑顔にしていきたいという思いを込めて策定した「フルーツでスマイルを。」というブランドメッセージのもと、フルーツの新しい魅力を届ける商品の提供を通じて、消費者に笑顔をもたらしていく考え。

「フルーツボトル 大粒みかん」は、すっきりとした酸味と甘みが特徴の温州みかんから、特に大粒サイズを選び抜いた。1ボトル665g入り。たっぷり最後までみかんを味わえる。みかんの酸味と甘み、果肉の食べ応えをそのままお楽しみいただくもよし、シラップごとお菓子作りに利用するのもよし、色々なアレンジを楽しめる。

［小売価格］540円（税別）

［発売日］12月8日（月）

ドール＝https://www.dole.co.jp