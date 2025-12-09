はるやま商事は、講談社発行の女性ファッション誌「ViVi」のライセンスブランド「ViVi／ヴィヴィ」を展開している。同ブランドからトレンドやフレッシュさを取り入れ“華やか＆スタイリッシュ”で気分が上がるような新作2026年S／Sモデルを全国のはるやま店舗（10月末時217店舗）で順次展開を開始する。

一枚で何役にも変身できるブラウス「合繊2WAYリボンレギュラーブラウス」や「リボン付き2WAYブラウス」、「リボン＆フリル付き4WAYブラウス」の3種類が登場する。取り外し可能なリボンやフリルで自分の気分に合わせたコーディネートができる。「ViViウォッシャブル ショールカラーアンサンブル」はフォーマルなシーンに対応、制服を着なくなる学生や新社会人の人は、新生活を迎える際にブラックフォーマルも一着持つと安心。

ViViの公式instagram・X・TikTokでは、はるやま×ViViのアイテムを使用したおすすめスタイリングをViViモデルたちが着こなすリール動画を1月14日から公開する。どう着こなしたら良いかわからない人にViViモデルたちの素敵な着こなしを参考にしてもらい、フレッシュなスーツスタイリングを楽しめるコンテンツとなっている。また、「ViVi」公式デジタルマガジン（講談社）内でもWEB記事として掲載予定。





「合繊2WAYリボンレギュラーブラウス」は、取り外し可能なリボンを採用した2WAY仕様。リボンが小さめなサイズのため控えめで上品な印象に、外せばシンプルでフォーマルな装いにと、シーンや気分に合わせて着こなしを変えることができる。就職してからもオシャレが楽しめる。

「リボン＆フリル付き4WAYブラウス」は、シンプルなスキッパーブラウスの衿もとには、取り外し可能なリボン＆フリルをセット。4通りの着こなしが楽しめるブラウス。フリルもリボンもセットして華やかさも可愛らしさも両方楽しむ、フリルのみで華やかさ、リボンでフェミニンな印象、シンプルなスキッパーで大人っぽい着こなしも叶う万能ブラウスとのこと。シーンによって着回しが可能なスタイリングお助けアイテムとなっている。

「ウォッシャブル ショールカラーアンサンブル」は、冠婚葬祭をはじめとする様々なフォーマルシーンに対応する、上品さと着心地を両立したオールマイティな一着。家庭での洗濯が可能なため、急な葬儀や法要の後でもすぐに手入れが可能。ボシンプルなホック留めのショールカラージャケットは取り外し可能なリボンで印象を変えられるほか、ワンピース単品でもきちんと感のあるスタイルに対応。一着あれば安心のフォーマルウェアとなっている。

［小売価格］

合繊2WAYリボンレギュラーブラウス：4990円

リボン＆フリル付き4WAYブラウス：4990円

ウォッシャブル ショールカラーアンサンブル：3万9900円

（すべて税別）

はるやま商事＝https://haruyama.jp