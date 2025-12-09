森永製菓は、「森永ラムネ」ブランドから「ラムネ＜メロンソーダ＆シャリ玉＞」「ラムネハイチュウ」「超大粒ラムネ＜グレープ＆レモン＞」を12月9日から発売する。

「森永ラムネ」は、おやつだけでなく仕事や勉強で集中したい時・リフレッシュしたい時等、幅広いシーンで楽しまれており、「集中したい時」が多い受験生にも愛用されている。受験勉強の佳境を迎えるこの時期に、「森永ラムネ」シリーズを勉強のお供として、考えるためのエネルギー補給や気分転換に楽しみたいという思いから発売に至った。さらに「大粒ラムネ」では、今年も受験生を応援するメッセージが隠されたパッケージの仕掛けが楽しめる。「森永ラムネ」シリーズによって、受験生を応援するとともに、消費者に笑顔を届けていく考え。

「ラムネ＜メロンソーダ＆シャリ玉＞」は、メロンソーダ味と食感が楽しいシャリ玉の2種入り。「ラムねこ」と「しゅうチュー」でラムネの世界観を楽しく表現している。ぶどう糖を90％配合（含水結晶ぶどう糖として）した。



「ラムネハイチュウ」

「ラムネハイチュウ」は、しゅわぁ〜と美味しいラムネが入っており、食感と味が楽しめる。ラムネ味とメロンソーダ味の2種入り。ラムネ粒中にぶどう糖を80％配合（全糖ぶどう糖として）した。



「超大粒ラムネ＜グレープ＆レモン＞」

「超大粒ラムネ＜グレープ＆レモン＞」は、大粒ラムネよりさらに大きい「超」大粒のラムネ。グレープ味・レモン味の2種入り。ぶどう糖を90％配合（含水結晶ぶどう糖として）した。



「大粒ラムネ」受験生応援デザイン

「大粒ラムネ」受験生応援デザインは、パッケージ裏面に勉強時のアイテム“赤シート”をかざすと、受験勉強中に嬉しい応援メッセージが出現する限定デザインとなっている。計4種のデザインとなっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］12月9日（火）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp