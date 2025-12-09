タレントの所ジョージ（70）が9日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。放送局を訪れた際の仰天行動を明かす場面があった。

この日は所の仕事場兼遊び場である東京の「世田谷ベース」での収録の模様を放送した。お笑いコンビ「Take2」の東MAXこと東貴博は「高そうな車が並んで」と実況した。

それでもお笑いトリオ「森三中」の黒沢かずこが所は美容院にはバイクで行っているとの話を振ると、所は「いや仕事場もバイクで行きますよ」と話した。

2人が驚くと、所は「この間TBSまで自転車で行きましたよ、ここから。1時間20分」と東京・赤坂まで自転車で行ったと告白した。

「こんだけ車があって、こんだけオートバイがあって、乗り物がこんなにあるのに、自転車で行くっていう。それがおかしくってさ」と所。「信号に停まるたびに“あ、所さんだ！自転車で通勤しているんですか？”なんていうふうなことを言われて。インカメでみんなで写真撮って」と平然と話した。

そうして「TBS着いて、そのまま自転車で入って行って。ほんとだよ。それでエレベーター乗っけて、9階の廊下を自転車で走って。それでスタジオまで入って」と明かし、「そうすると凄い気持ちいい。凄い気持ちいい仕事ができるんだよね」と満足そうにぶっちゃけた。

東は「それは所さんだから誰も怒んないけど」と仰天し、黒沢も「初めてです、ブースに横着けは」と感心した。

所は「怒られたいのよ、本当は。誰か止めるやついないかなと思って。止めるやつをねじ伏せたいわけ、俺は。乗ってないですけど、とか言いたいわけ」といたずらっぽく話し、東は「いや、面倒くさい人だな」とコメントした。

所は「まあだって面白いんだもん、そういうのが」と言い切った。