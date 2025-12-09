スポニチ

　タレントの辻希美(38)が6日、自身のインスタグラムを更新。小学1年生の三男・幸空（こあ）さんの誕生日会ショットを公開した。

　辻は「昨日はこあ7歳のお誕生日で　こあの仲良しのお友達を呼んで誕生日会を　しましたぁ」と報告。誕生日ケーキを囲んだ家族ショットや幸空さんの友達たちが集まった写真を投稿し、「仲良しのお友達兄弟も集まり　児童館状態」とつづった。

　「でもねでもねママさん達が子ども達が　被ってるこあの写真入りの帽子を手作りして　被ってサプライズで来てくれたのぉ」と明かし、「もう愛が凄くて感動した　涙　素敵なお友達、ママパパさん達に出会えて　たぁくんとも嬉しいねと話しました」と喜んだ。「昨日は沢山の友達に囲まれて　こあ7歳のお誕生日大成功だったよ」と絵文字付きでつづった。

　特大バースデーケーキをアップし、「ケーキはこあが好きなプレインロットの　ケーキで1番上はこあが好きな　ストロベリーエレファント　喜んでくれました」と明かした。

　「赤ちゃんだと思っていたこあが　産まれて7年かぁ…　早いなぁ〜早すぎるなぁ〜」と感慨深げ。「でもでも…　優しい子に育ってくれてママとパパは　嬉しいです　みんなに愛されて…これからも変わらず　すくすく大きくなるんだよぉ〜」と成長を願った。「こあ7歳happy birthday　大好き」と愛情いっぱいに結んだ。

　辻は俳優の杉浦太陽と2007年に結婚。同年にインフルエンサーとして活躍中の第1子長女の希空、10年に第2子長男の青空（せいあ）さん、13年に第3子次男の昊空（そら）さん、18年に第4子三男の幸空さんが誕生。今年8月には第5子次女・夢空（ゆめあ）さんをが誕生した。　