これ欲しかった…Ankerの赤ちゃん見守りカメラ、今ならアマゾンでお買い得
これなら安心できそう！
子どもを寝かせてからお風呂を…家事を…仕事を…。でも、布団から這い出てないかな？ 変な方向に寝返り打ってないかな？ と、気になっちゃって、そわそわしちゃう。
赤ちゃん居る家庭あるある、僕も経験していました。そのときはスマホのビデオ通話でつないで、なんとか見守れるようにしていたのですが、スマホのカメラは暗く、画角も狭くて、あまり役に立たなかった記憶があります。
こんな育児家庭ニーズにマッチした「赤ちゃん見守りに特化したカメラ」、Anker（アンカー）から出ましたよ。
Anker Eufy (ユーフィ) Baby Monitor C10
15,990円
Amazonで見るPR
「Eufy (ユーフィ) Baby Monitor C10」、1万5990円と結構お手ごろ価格！
しかも、12月12日8時59分までは15％ポイント還元となっているので、実質1万3600円前後でポチれる計算ですね。安いぞこれ！
スマホでもモニターでもOK。夜間もくっきり
このカメラ、特徴をざっと紹介しますと…
・寝返りなどの動きを検知して通知が届く
・鳴き声や室温・大きな音でも通知が届く
・スマホアプリと専用のモニターの両方で映像を見守れる
・左右350度、上下60度と広い範囲を見渡せる
・2Kの高解像度と4倍ズームで遠くからでも見守れる
・暗い部屋でも映像を確認できる
…完璧ではないか？
個人的に刺さったのが、画角調整ができるところと、夜間でも見守れるところ。そしてなにより専用モニターあるところですね！
やっぱスマホのビデオ通話と違って、スマホ1台占有されないので、スマホでやりたいことを諦めなくて済みます。また、お風呂にもスマホごと見守り環境を持っていけるのがいいですねー！
あと5年早く出てほしかったぜ…。赤ちゃんいるご家庭、絶対便利だよこんなん！
Anker Eufy (ユーフィ) Baby Monitor C10
15,990円
Amazonで見るPR
Source: Amazon