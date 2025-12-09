これなら安心できそう！

子どもを寝かせてからお風呂を…家事を…仕事を…。でも、布団から這い出てないかな？ 変な方向に寝返り打ってないかな？ と、気になっちゃって、そわそわしちゃう。

赤ちゃん居る家庭あるある、僕も経験していました。そのときはスマホのビデオ通話でつないで、なんとか見守れるようにしていたのですが、スマホのカメラは暗く、画角も狭くて、あまり役に立たなかった記憶があります。

こんな育児家庭ニーズにマッチした「赤ちゃん見守りに特化したカメラ」、Anker（アンカー）から出ましたよ。

Anker Eufy (ユーフィ) Baby Monitor C10 15,990円 Amazonで見る PR PR

「Eufy (ユーフィ) Baby Monitor C10」、1万5990円と結構お手ごろ価格！

しかも、12月12日8時59分までは15％ポイント還元となっているので、実質1万3600円前後でポチれる計算ですね。安いぞこれ！

スマホでもモニターでもOK。夜間もくっきり

このカメラ、特徴をざっと紹介しますと…

・寝返りなどの動きを検知して通知が届く



・鳴き声や室温・大きな音でも通知が届く



・スマホアプリと専用のモニターの両方で映像を見守れる



・左右350度、上下60度と広い範囲を見渡せる



・2Kの高解像度と4倍ズームで遠くからでも見守れる



・暗い部屋でも映像を確認できる



…完璧ではないか？

個人的に刺さったのが、画角調整ができるところと、夜間でも見守れるところ。そしてなにより専用モニターあるところですね！

やっぱスマホのビデオ通話と違って、スマホ1台占有されないので、スマホでやりたいことを諦めなくて済みます。また、お風呂にもスマホごと見守り環境を持っていけるのがいいですねー！

あと5年早く出てほしかったぜ…。赤ちゃんいるご家庭、絶対便利だよこんなん！

