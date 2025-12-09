後藤真希、美脚＆ウエストのぞく個性派衣装姿「着こなせるのすごい」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】タレント・歌手の後藤真希が12月8日、自身のInstagramを更新。美しい脚とウエストが際立つ衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳元モー娘。「美脚に目が行く」ショーパン×ニーハイブーツの奇抜衣装ショット
後藤は「先日のイベントの時の衣装」とつづり、衣装姿の写真を公開。白いクロップド丈のトップスから美しいウエストを披露し、レイヤードデザインの個性的なショートパンツとニーハイブーツで美しい脚が際立つコーディネートとなっている。
この投稿に、ファンからは「着こなせるのすごい」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「無敵の可愛さ」「美脚に目がいく」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
