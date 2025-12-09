¡È·ãÊÑ¥Ó¥¸¥å¤ÇÅÐ¾ì¡ÉÅì½Ð¾»Âç¡¢°Û¹ñ¤ÎÏ©¾å¤Ç¥â¥ÆÃË¤Ö¤êÈ¯´ø ¤Ò¤í¤æ¤¡Ö¤³¤ì¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤È½îÌ±¤Îº¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/09¡ÛABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢12·î7Æü¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤Î¡ô11¤òÊüÁ÷¡£ÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¤¬¡¢°Û¹ñ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡È¥â¥ÆÃË¤Ö¤ê¡É¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅì½Ð¾»Âç¡õ°É¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡ô11¤Ç¤Ï¡¢Á°²óÎ¹¤Ë¹çÎ®¤·¤¿Åì½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ò¤í¤æ¤¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Î3¿ÍÎ¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢Åì½Ð¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ë¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ì¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡¢·ãÊÑ¤·¤¿Åì½Ð¤Ë¡Ö¤½¤ÎË·¼ç¤Ï»£±Æ¤¬ÍýÍ³¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö²Æ¤Ë»£±Æ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¿¤Ð¤»¤ë¤«¤é¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÎÃ¤·¤¤È±·¿¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿Åì½Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤«¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢ÉáÄÌ¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÈ±·¿¡©¡×¤È¤µ¤é¤ËÄÉµÚ¤µ¤ì¡ÖÈ¿¾Ê¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤Þ¤¸¤ê¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¡¼¥¿¥ó¤Î¼óÅÔ¡¦¥Æ¥£¥ó¥×¡¼¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¥Û¥Æ¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤ì°ã¤¦¸½ÃÏ¿Í½÷À¤¬Åì½Ð¤Ë¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¡×¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£¤¯¤ë¤Þ¤È¤Î2¿ÍÎ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤È½îÌ±¤Îº¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢²¶¤é¡×¤ÈÃ²¤¡¢¤¯¤ë¤Þ¤âÈá¤·¤²¤Ë¡ÖÁ´Á³°·¤¤¤¬°ã¤¦¡Ä¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡£
³¹¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¥Ö¡¼¥¿¥ó¤ÎÌ±Â²°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿3¿Í¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢¸½ÃÏ¥¬¥¤¥É¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾ì½ê¤Ø¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢ÅÁÅýÉñÍÙ¤ä²Î¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Ö¡¼¥¿¥óÎ®¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¼õ¤±¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢¥Ö¡¼¥¿¥óÎÁÍý¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò´®Ç½¤·¤¿°ì¹Ô¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô46¡ó¤Î¥Ö¡¼¥¿¥ó¤ÎÅÁÅý¼ò¡È¥¢¥é¡É¤Ë¤âÄ©Àï¡£¸½ÃÏ¥¬¥¤¥É¤â¡Ö¥Ö¡¼¥¿¥óÅìÉô¤Ç¤½¤ó¤Ê°û¤ßÊý¤ò¤¹¤ì¤Ð¤ß¤ó¤ÊÂç´î¤Ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î°û¤ß¤Ã¤×¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿3¿Í¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÉôÈþÌ£¤¤¡×¡ÖÄ¶³Ú¤·¤¤¡×¤È±ã²ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤´µ¡·ù¤Ç¥Ö¡¼¥¿¥ó½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿3¿Í¤Ï¡¢ÍâÆü¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Î¶¯¤¤´õË¾¤Ç¿åÎÏÈ¯ÅÅ¤Î¥À¥à¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£Á´°÷ÆóÆü¿ì¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¥À¥à¤Ø¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤¬»×¤ï¤º¡ÖÄÅÅÄ¤µ¤ó¡©¡×¤Èºø³Ð¤¹¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤Ë·ã»÷¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÈÁø¶ø¡£¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼1Âæ¤ò8»þ´ÖÂßÀÚ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ò¾Ä¤·¡¢¡ÈÄÅÅÄ»÷¡É¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö4000¤Ç¼ê¤òÂÇ¤È¤¦¡£¤É¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤âÆ±¤¸ÃÍÃÊ¤µ¡×¤ÈÊÖÅú¡£4000¥Ë¥å¥ë¥¿¥à¡ÊÌó6935±ß¡Ë¤Ç¸ò¾Ä¤¬À®Î©¤·¡¢¡ÈÄÅÅÄ»÷¡ÉÃËÀ¤¬¼êÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÊÌ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î±¿Å¾¤Ç¥Æ¥£¥ó¥×¡¼¤«¤éÌó3»þ´Ö¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¸ÅÅÔ¡¦¥×¥Ê¥«¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
¥×¥Ê¥«¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤¼¤«¥¿¥¯¥·¡¼¤¬Ää¼Ö¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¤µ¤Ã¤4000¥Ë¥å¥ë¥¿¥à¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥À¥à¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤éÄÉ²Ã¤Ç2000¥Ë¥å¥ë¥¿¥àÉ¬Í×¤À¡×¡Ö¥×¥Ê¥«¤«¤é¥À¥à¤Þ¤Ç¤Ï±ó¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÁÛÄê³°¤Ê¿½¤·½Ð¤Ë¡¢¡ÖÅÓÃæ¤ÇÃÍÃÊ¾å¤²¤í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤Þ¤¿¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¡×¤ÈÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤¤¿¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡¢¡ÖËÍ¤Ï¥À¥à¤ÎÃÏ¿Þ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¢¤Î¿Í¤Ï¡Ø¥À¥à¤Þ¤Ç4000¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×¡Ö¾Úµò¤Ï¤³¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Èµ´µÍ¤á¡£¸½ÃÏ¥¬¥¤¥É¤¬´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÈÄÅÅÄ»÷¡ÉÃËÀ¤¬¡Ö¥À¥à¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê¡ÈÄÅÅÄ»÷¡ÉÃËÀ¡Ë¤ÏÃ±¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Ãç´Ö¤Ç¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡ÖÄÉ²Ã¤Î2000Ê§¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¡¢ÏÂ²ò¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥À¥à¤Ø¸þ¤«¤¦¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡ÈÄÅÅÄ»÷¡ÉÃËÀ¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¡ÖÄ®¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤«¤é2000¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ë¡¢Åì½Ð¤¬¡ÖºÇ°ÆüËÜµ¢¤Ã¤ÆÄÅÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÄó°Æ¡£¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÎÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Ö¡¼¥¿¥ó¤ÎÄÅÅÄ¤µ¤ó¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Ë2000Â»¤µ¤»¤¿¡¢2000ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¡ØÌõ¤ï¤«¤é¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¡Ø¥Ö¡¼¥¿¥ó¡©¤Ê¤ó¤Ç²¶¤¬Ê§¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤ÆËÜµ¤¤Ç¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÄÅÅÄ¤ÎÈ¿±þ¤òÍ½ÁÛ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìÌåÃå¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÌÜÅªÃÏ¤Î¥À¥à¤ËÅþÃå¤·¤¿3¿Í¤Ï°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¯¤ë¤Þ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥À¥à¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡¢¤½¤³¤Ç¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
