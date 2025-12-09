ムロツヨシ「ただの加工写真」目パッチリの自撮りに反響相次ぐ「めっちゃ盛れてる」「一瞬誰かと」
【モデルプレス＝2025/12/09】俳優のムロツヨシが12月9日、自身のInstagramを更新。自撮り写真を公開し、話題となっている。
【写真】449歳主演級俳優「めっちゃ盛れてる」と話題の自撮り
ムロは「＃わたしの喜劇史」というハッシュタグと「2023.10.26」という日付を添え、その際に撮影されたと思われるセルフショットを投稿。「ただの加工写真」と記されており、写真のムロの目は大きく、頬もピンク色になっており可愛らしいカットとなっていた。
この投稿に、ファンからは「一瞬誰かと」「めっちゃ盛れてる」「目が大きくてチャーミング」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
