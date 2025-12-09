脳出血で療養中の清原翔「メンノン」登場 “旧友”モデルとの3ショットに反響「ずっと大好き」「きよたんの笑顔輝いてる」
【モデルプレス＝2025/12/09】ファッション誌「MEN’S NON-NO」（以下、メンズノンノ／集英社）の公式Instagramが、2025年12月9日に更新された。2020年に脳内出血を発症し、現在療養している俳優の清原翔が同日発売の2026年1・2月合併号に登場した際のショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「きよたんの笑顔輝いてる」療養中32歳俳優＆メンノンモデルの3ショット
投稿では「清原 翔、最近どう？」「2026年1・2月合併号は『メンズノンノモデル号』ということで、清原に絶対出てもらいたい！そんな編集部全員の想いを込めて清原にオファーしたところ、療養中にも関わらず出演を快諾してくれた！」と経緯を説明した。
カメラマンは「メンズノンノ」専属モデルの中田圭祐。さらに「さらに旧友の守屋光治や気心知れたスタッフも同行し、撮影中はずっと笑いっぱなしで、あっという間に終了」と同じく専属モデルの守屋光治も含めた笑顔の3ショットを公開。「中田だから撮影できた素敵な写真と、守屋を含めたゆる〜い対談、そして清原からのメッセージ」が掲載されているとしている。
この投稿には「素敵すぎて泣ける」「きよたんの笑顔輝いてる」「嬉しい」「ずっと大好きです」「幸せな写真」などの反響が寄せられている。
清原は、2020年6月12日に感染性心内膜炎による脳内出血を発症し、緊急手術を実施。2021年2月1日、所属事務所が「その後複数回の手術を経て、現在は体調も安定し、脳に関しても異常はないとの診断結果を受けております。また、現在復帰に向け、医師の指導を受けながらリハビリに専念しております」と現在の様子を報告していた。（modelpress編集部）
◆清原翔、療養中に「メンズノンノ」登場
◆「メンズノンノ」清原翔の登場に反響
◆清原翔、脳出血療養中
