与田祐希、お風呂上がりに“3回に分けて”髪の毛を乾かす理由

元乃木坂46で女優・タレントの与田祐希（25歳）が、12月9日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。お風呂上がりに3回に分けて髪の毛を乾かす理由を語った。



与田はこの日、バカリズム脚本の舞台「ノンレムの窓」の宣伝を兼ねて、風間俊介、シソンヌ・じろうと共に番組のインタビューに対応。“日常で起きたらうれしいこと”について質問を受ける。



これに与田は「（お風呂上がりに）髪の毛を乾かしてくれる何かが、パッと現れて、パッと消えてくれたらいいなって思います」と語る。



与田は「3回に分けて乾かします」「前髪乾かして1回座って、後頭部乾かして1回座って、最後に毛先を乾かします」とのこと。3回に分ける理由については「立っていられなくて」と話し、シソンヌじろうから「ダンスやってたでしょ！」とツッコまれた。