【黒猫（五更瑠璃） 白猫Ver.】 受注期間：12月9日～2026年2月4日 2026年9月 発売予定 価格 通常版：19,800円 ぬいぐるみセット：23,100円

海外のホビーメーカー「Solarain」は、フィギュア「黒猫（五更瑠璃） 白猫Ver.」を2026年9月に発売する。価格は通常版が19,800円、ぬいぐるみセットが23,100円。

本製品は、アニメ「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」に登場するヒロインの一人「黒猫（五更瑠璃）」が夏らしい白いワンピース姿で、1/6スケールフィギュア化したもの。

麦わら帽子を片手で押さえ、振り返りながら見せる柔らかな笑みは、まるでコミケ会場で偶然出会ったかのような瞬間をそのまま切り取ったような造形で、風になびく艶やかな黒髪、そして普段の黒を基調としたゴシックロリータ衣装とは対照的に、爽やかに広がる純白のワンピースが彼女の清楚で可憐な魅力を引き立てている。

さらに「ツンデレ顔」の差し替えパーツも付属しており、好みに合わせて異なる表情の黒猫を楽しむことができる。

「黒猫（五更瑠璃） 白猫Ver.」

初回購入特典「コレクションカード」

ぬいぐるみセット特典「プニプニ ぬいぐるみ（全高：約150mm）」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約243mm

(C)伏見つかさ/アスキー・メディアワークス/ＯＩＰ2

※画像はイメージです。

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。