山里亮太『DayDay.』体調不良で欠席をお詫び「戻った際にはどうぞよろしくお願いします」
お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（48）が9日、自身のXを更新。MCを務める日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）を体調不良で欠席していることを謝罪した。
【写真】子育て世帯、寄り添い合いラブラブ！微笑ましい山ちゃん＆蒼井優
山里は「みなさま、この度は申し訳ございません」と伝え「体調不良で、少しばかりお休みさせていただいてます。また戻った際にはどうぞよろしくお願いします」とメッセージしている。
山里は、8日放送の同番組も体調不良で休演。司会の武田真一アナウンサー（58）が番組冒頭で「きょうは山里さんが、体調不良で欠席です」と報告。出演者は「あら…」「お大事に」などと心配していた。
きょう9日には、番組冒頭に武田アナが「きょうはですね、体調不良でお休みの山ちゃんに代わって、東野幸治さんが来てくださいました」と伝えると東野は「お願いします」とあいさつ。山里からは「丁寧に、よろしくお願いします」との伝言を預かったといい、「何のボケもなくいただきました」と語っていた。
山里は1977年4月14日生まれ、千葉県出身。AB型。吉本興業所属。1999年、NSC大阪22期生として入門。03年6月、しずちゃん（本名：山崎静代）とお笑いコンビ・南海キャンディーズを結成。2023年4月より、『DayDay.』MCを務めている。19年6月、俳優の蒼井優と結婚した。
『DayDay.』は世の中の気になるネタを丸ごとお届けし、そのネタでエッジのきいた“トーク賢者”たちが、毎朝を明るく盛り上げる爽快・情報エンタメトークショーとなる。
【写真】子育て世帯、寄り添い合いラブラブ！微笑ましい山ちゃん＆蒼井優
山里は「みなさま、この度は申し訳ございません」と伝え「体調不良で、少しばかりお休みさせていただいてます。また戻った際にはどうぞよろしくお願いします」とメッセージしている。
山里は、8日放送の同番組も体調不良で休演。司会の武田真一アナウンサー（58）が番組冒頭で「きょうは山里さんが、体調不良で欠席です」と報告。出演者は「あら…」「お大事に」などと心配していた。
山里は1977年4月14日生まれ、千葉県出身。AB型。吉本興業所属。1999年、NSC大阪22期生として入門。03年6月、しずちゃん（本名：山崎静代）とお笑いコンビ・南海キャンディーズを結成。2023年4月より、『DayDay.』MCを務めている。19年6月、俳優の蒼井優と結婚した。
『DayDay.』は世の中の気になるネタを丸ごとお届けし、そのネタでエッジのきいた“トーク賢者”たちが、毎朝を明るく盛り上げる爽快・情報エンタメトークショーとなる。