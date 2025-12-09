¡Ú Number_i ¡¦´ßÍ¥ÂÀ ¡Û¡¡¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¹Åç¸ø±é¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë´¶¼Õ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡¡¡ÖÀ©ºîÈñ0±ß¿ÀÆ°²è¡×¤ÇÌ¥¤»¤¿¡¡ºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
Number_i¤Î´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹Åç¸ø±é¤Î½ªÎ»¤òÊó¹ð¤·¡¢ÉñÂæÎ¢¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉ½¸½¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ß¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖHard Life in ¹Åç¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Ìó20ÉÃ¤ÎÆ°²è¡£´ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀ©ºîÈñ0±ß¿ÀÆ°²èÅê²¼¤·¤Þ¤¹
¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦Àë¸ÀÄÌ¤ê¤Î¡¢¼êºî¤ê´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Ï¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤ÊBGM¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´ß¤µ¤ó¤¬³Ú²°¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¼¡¡¹¤È»äÊª¤ò±¿¤Ó½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ª¥ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡¢»Ñ¸«¶À¡¢¤½¤·¤ÆÊ£¿ô¤ÎÂç¤¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤òÊú¤¨¡¢°ì½Ö¤Ç¥Õ¥ì¡¼¥à¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÆ°¤¤òÏ¢È¯¡£
½ª»Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡ÖHard Life¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖHard Life¡×¤ÏNumber_i¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.¶¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
±ÇÁü¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¡Ö²ÙÊª±¿¤Ó¡×¤ò½ª¤¨¤¿´ß¤µ¤ó¤¬¡¢Âæ¼Ö¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
²èÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¹Åç¸ø±é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¸ø±é¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿Ã£À®´¶¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¿ÀÆ°²è!!³Ú¤·¤¤Æ°²è¸«¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¡ÖÀ©ºîÈñ¥¼¥í¤Ç¤â´ß¤¯¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤ëÆ°²è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Í¡×¡ÖÀ©ºîÈñ0±ßKC¡Ê´ß¤µ¤ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤Î°¦¤ÏÌµ¸ÂÂç¡×¡Ö´ß·¯¡¢Æ°²èºîÀ®¤ÎÅ·ºÍ¤À¤Í¡×¡Ö¥Ï¡¼¥É¥é¥¤¥Õ¤Ê¤Î¤Í¡¡¤¦¤ó¤¦¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û