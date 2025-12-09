巨人の坂本勇人内野手（36）が9日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸5億円から40％ダウンの年俸3億円で契約を更改した。大リーグ移籍を狙う岡本和真内野手（29）不在のチームでも優勝を狙うことを宣言した。

更改を終え、記者会見を行った坂本は「契約の内容は秘密でお願いします。単年です」と話した。

今オフはポスティングシステムを利用して岡本が大リーグ移籍を目指している。来季は岡本不在のチーム編成となることが濃厚だが、坂本は「主力の選手が抜けても優勝争いしてるチームはたくさんある。そういうチームじゃないとこれから戦っていけないと思うんで、レギュラーになる選手は絶対に出てくると思う。いる選手たちでやるしかないんじゃないんですか」と岡本に代わって台頭してくる選手の存在に期待した。

若手や中堅に求めることについては「結果が全て。結果出すしかない。12球団を代表するような選手が一人でも出れば。個々の力がしっかりしないとチーム力も上がらないと思いますし、同じ方向を向いていても個々の力がないと勝てないと思います。中堅、若い選手、これぐらいでいいやと思ってやってたらダメだと思います」とエールを送った。