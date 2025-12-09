ÁêÊý¡¦Æâ´ÖÀ¯À®¤ÎµÓ¤ò·ã¼Ì¤·¤¿¿¿±ÉÅÄ¸­(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@kenmaedaslimclub¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ò·ã¼Ì

¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¿¿±ÉÅÄ¸­(²­Æì¸©½Ð¿È)¤¬ÁêÊý¤Î­à¾×·â­á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÄá¤°¤é¤¤Â­ºÙ¤¤¡×¤È°ì¸À¤Î¤ß¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÁêÊý¤Ç¤¢¤ëÆâ´ÖÀ¯À®(²­Æì¸©½Ð¿È)¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Æ¥ó¥ÈÆâ¤ÇÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ÎÆâ´Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò·ã¼Ì¤·¤¿1Ëç¤Ç¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤òÃ¦¤¤¤ÀÆâ´Ö¤¬¤ä¤äµÓ¤òÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¶Ã¤­¤ÎÆâ´Ö¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÂ­¥¿¥ì¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËºÙ¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¡¼‼¡×¡ÖºÙ¤Ã¡ª¡ª¡×¡ÖÁé¤»¤¹¤®¡×¡ÖÄá²á¤®¤ë¡×¡Ö°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ë¡¢Ç§¼±¼ÔÍÍ¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÃ£É®¤Ê¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Î¡Ø¤¯¡Ù¡×¡Ö¤ó¡ª¡©¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤Ï¿´ÇÛ¡£¡£¡£¡×¡Ö¥ª¥¸¥£¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ­¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¶Ã¤­¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£