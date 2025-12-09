¡Ö¥Ô¡¼¥Ý¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥¥ê¥Ã¤È¡×33ºÐÆ¸´é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥°¥é¥É¥ëà°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹á»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÃË¤Ã¤Æ·ë¶É¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¹¥¤¡×¡Ö¼è¤êÄ´¤Ù¤µ¤ì¤¿¤¤¡×
¡¡¿Íµ¤¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¼Äºê°¦(33)¤¬°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òX¤ÇÊó¹ð¡£È¿¶Á¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾®¾¾Àî·Ù»¡½ð¤Î1Æü½ðÄ¹¤È¤·¤Æ¸òÄÌ°ÂÁ´¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡ª ¤Ä¤¤¤Ë¡Ä¡ª¡Ø¼Äºê±Ø¡Ù¤Ë¸ø¼°½ÐÆ°¡¡²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤Î¾®¾¾Àî·Ù»¡½ð¤Ç¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò4Ëç¥¢¥Ã¥×¡£·Ù»ëÄ£¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥Ô¡¼¥Ý¤¯¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ä¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ÈÆ±¤¸ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¿·½ÉÀþ¡Ö¼Äºê±Ø¡×¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¼Äºê¤Î·Ù»¡´±¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Ë¡Ö¤Ä¤¤¤Ë°¦¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø¼Äºê±Ø¡Ù¡ª¡×¡ÖÀ»ÃÏ ÃÂÀ¸¤À¥Í¡×¡Ö´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤♡À©Éþ»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÆ¸´é¤À¤Ê¡Á¡×¡Ö¥Ô¡¼¥Ý¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Ê¡Ä¡×¡ÖÃË¤Ã¤Æ·ë¶É¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¹¥¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤»Ò¤¬¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¿¤é»ö¸Î¤â¸º¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡×¡Ö¼è¤êÄ´¤Ù¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£