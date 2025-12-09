12月8日夜、青森県東方沖を震源とする地震が発生し、最大震度6強を観測しました。静岡県内では各地で震度2を観測しました。

【写真を見る】青森県で震度6強 静岡県内でも最大震度2 広範囲で揺れ 県、南海トラフ地震への備え呼びかけ（12月8日午後11時15分頃の地震）

8日午後11時15分頃、青森県東方沖で発生した地震では、青森県八戸市で震度6強を観測しました。

気象庁は一時、北海道から福島県の沿岸に津波警報や津波注意報を発表しましたが、9日朝、解除されました。

この地震で静岡県内では御殿場市や富士市、静岡市清水区などで震度2、県内の広い範囲で震度1を観測しました。

静岡県によりますと、被害は確認されていないということですが、この機会に南海トラフ地震への備えを確認してほしいと呼びかけます。

＜県危機管理部 油井里美危機報道官＞

「南海トラフ地震はいつ起こるか分かりませんので、日頃からしっかり家庭内の対策をしていただいて、地震が起きた時にしっかり避難行動ができるように、対策ができるようにしていただきたい」

県は通常業務の範囲で情報収集を続けるとしています。