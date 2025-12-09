タイトリスト、国内男女ツアー全試合でボール使用率No.1 男子は最高勝率でスイッチ勢2人含む9人の初勝利に貢献
アクシネットジャパンインクから、今季の国内男女ツアーの【ボール使用率】の総括レポート。「タイトリストは国内男子ツアー全試合でゴルフボール使用率No.1を達成し、史上最高勝率（64％）を記録しました。女子ツアーにおいても、公式な使用率調査（ダレル・サーベイ社）が入ったすべての競技で使用率No.1を獲得。その絶大な信頼を背景に年間13勝に貢献しています」と、同社広報。
【画像】今年からボールをタイトリスト製に替えた他社からのスイッチ勢
もはや定位置の「ボール使用率No.1」に驚きはないが、今年の国内男子ツアーでは16勝中9人の初勝利に貢献。長野泰雅（プロV1x）や大岩龍一（プロV1）ら他社からのスイッチ勢を含め、小西たかのり（プロV1x）、金子駆大（プロV1）、阿久津未来也（プロV1x）、小斉平優和（プロV1x）、勝俣陵（プロV1x）、下家秀琉（プロV1x）らが2月刷新の新作で結果を出した。
大岩龍一は今季初めの契約時に「プロV1に替えた最も重要な理由は、打感にすぐに馴染めたこと。全てのショットでの距離のコントロール性能、スピン性能が安定していて、バラつきが少ないと思ったこと」と話している。
長野泰雅も4月に「プロV1xの良さは、ロングゲームからショートゲームまで全て打感がいいことと、弾道の安定感、特に球の落ち際で左右にブレる度合いがすごく少ないこと」とスイッチした決め手について話していた。また、国内女子ツアーでも最多勝をマークし、スイッチ勢の高橋彩華（プロV1x）が3年ぶりの2勝目を達成。こちらも今季初めに替えた理由をこう話していた。
「1Wの飛距離アップと、グリーンを狙うショットのスピン性能が高く、コントロールしやすく止めやすくなったことがプロV1xに替えた大きなポイント。高く上がって、その分キャリーが出るのがいいです。私は元々球が低めで1Wのキャリーも今の時代的に足りなかった。そこを『伸ばしたいな』と思った時に出会えてすごく良かった。使い始めたのは去年の12月頃からで、すぐ慣れました」（高橋） すべてのクラブ選びの“基準”となるゴルフボール。“距離感”など慣れたものを替えるにはリスクがつきものだが、来季もスイッチ勢が増えるのか、注目していきたい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
タイトリスト、国内男女ツアー全試合でボール使用率No.1 男子は最高勝率でスイッチ勢2人含む9人の初勝利に貢献
2025年もタイトリストがPGAツアーを“完全制圧” ボール使用率は驚異の73％、ドライバー・アイアンNo.1も長期継続
タイトリスト、コーンフェリー卒業者から圧倒的信頼！ 最終戦の勝者も契約外で11本を使用【WITB】
タイトリスト『プロV1・プロV1x』が国内男子開幕戦の使用率【64％】で定位置のNo.1に！スイッチ勢にも理由を聞いた
タイトリスト『プロV1・プロV1x』が国内女子開幕戦の使用率【36％】でNo.1に！スイッチ勢にも理由を聞いてみた
もはや定位置の「ボール使用率No.1」に驚きはないが、今年の国内男子ツアーでは16勝中9人の初勝利に貢献。長野泰雅（プロV1x）や大岩龍一（プロV1）ら他社からのスイッチ勢を含め、小西たかのり（プロV1x）、金子駆大（プロV1）、阿久津未来也（プロV1x）、小斉平優和（プロV1x）、勝俣陵（プロV1x）、下家秀琉（プロV1x）らが2月刷新の新作で結果を出した。
大岩龍一は今季初めの契約時に「プロV1に替えた最も重要な理由は、打感にすぐに馴染めたこと。全てのショットでの距離のコントロール性能、スピン性能が安定していて、バラつきが少ないと思ったこと」と話している。
長野泰雅も4月に「プロV1xの良さは、ロングゲームからショートゲームまで全て打感がいいことと、弾道の安定感、特に球の落ち際で左右にブレる度合いがすごく少ないこと」とスイッチした決め手について話していた。また、国内女子ツアーでも最多勝をマークし、スイッチ勢の高橋彩華（プロV1x）が3年ぶりの2勝目を達成。こちらも今季初めに替えた理由をこう話していた。
「1Wの飛距離アップと、グリーンを狙うショットのスピン性能が高く、コントロールしやすく止めやすくなったことがプロV1xに替えた大きなポイント。高く上がって、その分キャリーが出るのがいいです。私は元々球が低めで1Wのキャリーも今の時代的に足りなかった。そこを『伸ばしたいな』と思った時に出会えてすごく良かった。使い始めたのは去年の12月頃からで、すぐ慣れました」（高橋） すべてのクラブ選びの“基準”となるゴルフボール。“距離感”など慣れたものを替えるにはリスクがつきものだが、来季もスイッチ勢が増えるのか、注目していきたい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
タイトリスト、国内男女ツアー全試合でボール使用率No.1 男子は最高勝率でスイッチ勢2人含む9人の初勝利に貢献
2025年もタイトリストがPGAツアーを“完全制圧” ボール使用率は驚異の73％、ドライバー・アイアンNo.1も長期継続
タイトリスト、コーンフェリー卒業者から圧倒的信頼！ 最終戦の勝者も契約外で11本を使用【WITB】
タイトリスト『プロV1・プロV1x』が国内男子開幕戦の使用率【64％】で定位置のNo.1に！スイッチ勢にも理由を聞いた
タイトリスト『プロV1・プロV1x』が国内女子開幕戦の使用率【36％】でNo.1に！スイッチ勢にも理由を聞いてみた