98期生20人が千葉に集結 新人NO.1決定戦の組み合わせ発表
＜JLPGA新人戦 加賀電子カップ 事前情報◇9日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6525ヤード・パー72＞新人NO.1の称号をかけた戦いが今年も開幕する。10日（水）から3日間の日程で行われる新人戦に98期生20人が集結し、頂点を争う。
【写真】現役JK・伊藤愛華が制服でニッコリ
9日には初日の組み合わせが発表された。グループはプロテストの順位に基づくため、トップ通過の18歳・伊藤愛華、ジ・ユアイ（中国）、藤本愛菜の3人が最終組となった。午前9時30分に1番からティオフする。先週のファイナルQTでトップ通過を果たした20歳・倉林紅は田村萌来美、高田菜桜と同組になった。QT23位の肥後莉音は横山珠々奈、森村美優とラウンド。QT37位の佐田山鈴樺は松原柊亜、杉山ももと初日を回る。今大会の賞金総額は1500万円。優勝者には270万円が贈られる。
