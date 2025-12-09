インフォレンズは、2025年12月17日より2026年1月31日まで開催予定の「Fallout」シリーズとのコラボレーションカフェについて、メニューを公開した。

今回のコラボカフェは、東京・大阪・仙台・札幌のネットカフェ「DiCE」にて開催予定。「Fallout」の世界観に浸れるメニュー（フード・ドリンク）が展開されるほか、ゲームの素材を用いた装飾でデコレーションしたコラボルームも用意される。さらに、限定のTシャツ（4,180円）、「トートバッグ」（2,420円）、「木製スタンド」（各1,540円）、「ステッカーセット」（各990円）も用意されている。

公開されたメニューには、同シリーズに登場するフードを再現した「ソウルズベリーステーキ」（1,760円）や「ヤムヤムデビルエッグ」（1,100円）、「シュガーボム」（880円）に「完璧に保存されたパイ」（990円）、「マカロニ＆チーズ」（1,100円）がラインナップ。加えて、「サンセット・サルサパリラ」や各種「ヌカ・コーラ」（各880円）も販売される。

また、ノベルティとしてフード1品注文毎にランチョンマット（全10種）からランダムに1枚もらえるほか、ドリンク1品注文毎に対応したコースターが1枚付属する。

□「DiCE『Fallout』コラボカフェ」メニュー

コラボフード

コラボドリンク（各880円）

限定グッズ

「ソウルズベリーステーキ」（1,760円）

「ヤムヤムデビルエッグ」（1,100円）

「シュガーボム」（880円）

「完璧に保存されたパイ」（990円）

「マカロニ＆チーズ」（1,100円）

「ヌカ・グレープ」「ヌカ・コーラ・クアンタム」「ヌカ・オレンジ」

「サンセット・サルサパリラ」「ヌカ・コーラ・ワイルド」「ヌカ・チェリー」「ヌカ・コーラ・ダーク」

【限定グッズ】

「Tシャツ（RobCo）」（4,180円）

「トートバッグ（Nuka-Girl）」（2,420円）

「木製スタンド（全3種）」（各1,540円）

「ステッカーセットA」（990円）

「ステッカーセットB」（990円）

(C) 2025 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. All Rights Reserved.