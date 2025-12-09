「フォールアウト」コラボカフェでシュガーボム展開！ 「ヌカ・コーラ」などシリーズのドリンク・フード再現
インフォレンズは、2025年12月17日より2026年1月31日まで開催予定の「Fallout」シリーズとのコラボレーションカフェについて、メニューを公開した。
今回のコラボカフェは、東京・大阪・仙台・札幌のネットカフェ「DiCE」にて開催予定。「Fallout」の世界観に浸れるメニュー（フード・ドリンク）が展開されるほか、ゲームの素材を用いた装飾でデコレーションしたコラボルームも用意される。さらに、限定のTシャツ（4,180円）、「トートバッグ」（2,420円）、「木製スタンド」（各1,540円）、「ステッカーセット」（各990円）も用意されている。
公開されたメニューには、同シリーズに登場するフードを再現した「ソウルズベリーステーキ」（1,760円）や「ヤムヤムデビルエッグ」（1,100円）、「シュガーボム」（880円）に「完璧に保存されたパイ」（990円）、「マカロニ＆チーズ」（1,100円）がラインナップ。加えて、「サンセット・サルサパリラ」や各種「ヌカ・コーラ」（各880円）も販売される。
また、ノベルティとしてフード1品注文毎にランチョンマット（全10種）からランダムに1枚もらえるほか、ドリンク1品注文毎に対応したコースターが1枚付属する。
□「DiCE『Fallout』コラボカフェ」メニュー
コラボフード「ソウルズベリーステーキ」（1,760円） 「ヤムヤムデビルエッグ」（1,100円） 「シュガーボム」（880円） 「完璧に保存されたパイ」（990円） 「マカロニ＆チーズ」（1,100円）
コラボドリンク（各880円）「ヌカ・コーラ・クアンタム」 「ヌカ・チェリー」 「ヌカ・オレンジ」 「ヌカ・グレープ」 「ヌカ・コーラ・ダーク」 「ヌカ・コーラ・ワイルド」 「サンセット・サルサパリラ」
限定グッズ「Tシャツ（RobCo）」（4,180円） 「トートバッグ（Nuka-Girl）」（2,420円） 「木製スタンド（全3種）」（各1,540円） 「ステッカーセット（全2種）」（各990円） 【メニュー表】 【コラボメニュー】
「ソウルズベリーステーキ」（1,760円）
「ヤムヤムデビルエッグ」（1,100円）
「シュガーボム」（880円）
「完璧に保存されたパイ」（990円）
「マカロニ＆チーズ」（1,100円）
「ヌカ・グレープ」「ヌカ・コーラ・クアンタム」「ヌカ・オレンジ」
「サンセット・サルサパリラ」「ヌカ・コーラ・ワイルド」「ヌカ・チェリー」「ヌカ・コーラ・ダーク」【限定グッズ】
「Tシャツ（RobCo）」（4,180円）
「トートバッグ（Nuka-Girl）」（2,420円）
「木製スタンド（全3種）」（各1,540円）
「ステッカーセットA」（990円）
「ステッカーセットB」（990円）
(C) 2025 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. All Rights Reserved.