フジ水10『ラムネモンキー』木竜麻生＆福本莉子の出演決定 “青春回収”の原点＆トリガーに【コメントあり】
俳優の反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務める1月14日スタートのフジテレビ水10ドラマ 『ラムネモンキー』（毎週水曜 後10：00）のキーパーソンとして、木竜麻生と福本莉子の出演が決定した。
【写真】東宝シンデレラグランプリ輝いた際の福本莉子
木竜が演じるのは、今作の主人公である吉井雄太（通称ユン／反町）、藤巻肇（通称チェン／大森）、菊原紀介（通称キンポー／津田）の中学時代の憧れの女性教師でヒロイン、宮下未散（みやした・みちる／通称マチルダ）。臨時採用の美術教員として丹辺中学校に赴任してくると、チェンとキンポーの頼みで映画研究部の顧問となる人物。その特徴的な風貌から「マチルダさん」と３人からは慕われる一方で、教師らしからぬ言動も多々あり、周囲からの評判はさまざま。青春時代のユンたちに強烈な影響を与えるが、ある日を境に謎の失踪を遂げてしまう！？主演トリオ３人が挑む「青春回収」の原点となるマチルダ。彼女はいったい、どこに消えたのか…？
福本が演じるのは、主人公の３人が通う「ガンダーラ珈琲」の店員・西野白馬（にしの・はくば）。３人の青春時代にはレンタルビデオショップだった場所を改装した店で、コミュニケーション能力が低い自分の性格を直すべく“コミュトレ”としてアルバイトをしている。再会した雄太、肇、紀介によってたびたび繰り出される昭和話に困惑する場面も…？実は、３人の「青春回収」のトリガーとなる、“ある出来事”に関わっていて、ひょんなことからマチルダ失踪事件の捜索に白馬も加わることになる…！
■キャストコメント
◆木竜麻生
Ｑ）今作への出演が決まったときの思いをお聞かせください
「現在の主人公たちが80年代の学生時代の頃を思い出しながらお話が進んでいく中、80年代という自分が実際は体感していない時代を古沢さんの世界観の中で生きられることを楽しみに思いました」
Ｑ）台本をお読みになった感想
「過去は美化されるということを遊びを持って表現されている台本でクスッとなりながら、どうなっていくのか気になる感覚はずっと引っ張っていかれる。
少しファンタジックな追っていきたくなるお話だなと感じました」
Ｑ演じるマチルダの印象は？どのように作り上げていきたいですか？
「マチルダは凛としながらもちょっと適当なところもあったり、けれど心の奥に優しさがある女性かなと思っています。
どこかで自分を律してるところもある気がしていて、そんな彼女なりの感じ方や生き方を、この世界観に身を委ねて楽しんで演じたいなと、探り探り撮影しているところです」
Ｑ）視聴者の方へのメッセージ
「古沢さんのおっしゃったように、迷える大人たちのちょっと変わったお話を、観ていただく皆さんに楽しんでいただけますように。ぜひ観ていただけるよう面白いものを作れたらなと思います。よろしくお願いいたします！」
◆福本莉子
Ｑ）今作への出演が決まったときの思いをお聞かせください
「数々の名作を手掛けられた古沢さんが紡ぐ物語に参加させていただけると伺い、大変光栄に感じました。この作品の一員として携われることをとてもうれしく思っています」
Ｑ）台本をお読みになった感想
「1988年と現代が交差していくストーリーは、読み進めるほどに散りばめられたパズルのピースがどんどんハマっていくような心地よさがありました。気づけばこの独特な世界観の虜（とりこ）になっていて、映像としてどのように完成するのか今からとても楽しみです」
Ｑ）演じる白馬の印象は？どのように作り上げていきたいですか？
「白馬は、理系の大学に通いながら喫茶店で働くごく普通の女子大生ですが、ひょんな出会いから3人のおじさん達の青春回収物語に巻き込まれていきます。最初は戸惑いながらも徐々に打ち解け、真相究明に向けて協力していくようになるので、彼女の冷静さとどこかみんなを引っ張っていく素直な行動力が、物語の鍵となる部分だと思っています。
また、1988年と現代の二つの世代を繋ぐ役割も担っているので、若者代表として鋭く切り込んでいきたいです」
Ｑ）視聴者の方へのメッセージ
「これは妄想か空想か、それとも現実なのか。摩訶不思議な世界に迷い込むような物語です。真相をぜひ一緒に推理しながら見届けていただけると嬉しいです」
【写真】東宝シンデレラグランプリ輝いた際の福本莉子
木竜が演じるのは、今作の主人公である吉井雄太（通称ユン／反町）、藤巻肇（通称チェン／大森）、菊原紀介（通称キンポー／津田）の中学時代の憧れの女性教師でヒロイン、宮下未散（みやした・みちる／通称マチルダ）。臨時採用の美術教員として丹辺中学校に赴任してくると、チェンとキンポーの頼みで映画研究部の顧問となる人物。その特徴的な風貌から「マチルダさん」と３人からは慕われる一方で、教師らしからぬ言動も多々あり、周囲からの評判はさまざま。青春時代のユンたちに強烈な影響を与えるが、ある日を境に謎の失踪を遂げてしまう！？主演トリオ３人が挑む「青春回収」の原点となるマチルダ。彼女はいったい、どこに消えたのか…？
■キャストコメント
◆木竜麻生
Ｑ）今作への出演が決まったときの思いをお聞かせください
「現在の主人公たちが80年代の学生時代の頃を思い出しながらお話が進んでいく中、80年代という自分が実際は体感していない時代を古沢さんの世界観の中で生きられることを楽しみに思いました」
Ｑ）台本をお読みになった感想
「過去は美化されるということを遊びを持って表現されている台本でクスッとなりながら、どうなっていくのか気になる感覚はずっと引っ張っていかれる。
少しファンタジックな追っていきたくなるお話だなと感じました」
Ｑ演じるマチルダの印象は？どのように作り上げていきたいですか？
「マチルダは凛としながらもちょっと適当なところもあったり、けれど心の奥に優しさがある女性かなと思っています。
どこかで自分を律してるところもある気がしていて、そんな彼女なりの感じ方や生き方を、この世界観に身を委ねて楽しんで演じたいなと、探り探り撮影しているところです」
Ｑ）視聴者の方へのメッセージ
「古沢さんのおっしゃったように、迷える大人たちのちょっと変わったお話を、観ていただく皆さんに楽しんでいただけますように。ぜひ観ていただけるよう面白いものを作れたらなと思います。よろしくお願いいたします！」
◆福本莉子
Ｑ）今作への出演が決まったときの思いをお聞かせください
「数々の名作を手掛けられた古沢さんが紡ぐ物語に参加させていただけると伺い、大変光栄に感じました。この作品の一員として携われることをとてもうれしく思っています」
Ｑ）台本をお読みになった感想
「1988年と現代が交差していくストーリーは、読み進めるほどに散りばめられたパズルのピースがどんどんハマっていくような心地よさがありました。気づけばこの独特な世界観の虜（とりこ）になっていて、映像としてどのように完成するのか今からとても楽しみです」
Ｑ）演じる白馬の印象は？どのように作り上げていきたいですか？
「白馬は、理系の大学に通いながら喫茶店で働くごく普通の女子大生ですが、ひょんな出会いから3人のおじさん達の青春回収物語に巻き込まれていきます。最初は戸惑いながらも徐々に打ち解け、真相究明に向けて協力していくようになるので、彼女の冷静さとどこかみんなを引っ張っていく素直な行動力が、物語の鍵となる部分だと思っています。
また、1988年と現代の二つの世代を繋ぐ役割も担っているので、若者代表として鋭く切り込んでいきたいです」
Ｑ）視聴者の方へのメッセージ
「これは妄想か空想か、それとも現実なのか。摩訶不思議な世界に迷い込むような物語です。真相をぜひ一緒に推理しながら見届けていただけると嬉しいです」