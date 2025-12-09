芸人界隈で「キレやすい」と噂される人物が、ドッキリ企画のターゲットに。それを見届けるスタジオからも「良い人だけど、ちょっと怖い」というコメントが寄せられた。

【映像】キレやすいと界隈で有名な芸人

他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#2が、12月8日に配信された。

今回のドッキリは、偽番組の楽屋を舞台に、“5分後ジャストに電流が流れる椅子にターゲットを誘導する”という企画。普段ドッキリにかけられまくっているという、お笑いコンビ・ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎が初めて仕掛け人となった。

ターゲットは、“芸能界の奇人”と称される安田大サーカス・団長安田。100kmマラソンやトライアスロンに挑戦するなどストイックで、自分にも他人にも厳しく、「キレやすいと芸人界隈で有名」だという。

大崎は、団長との関わりについて「全くない。めっちゃ怖い。冗談が通じないというか」と、強い恐怖心を吐露する。また、番組MCの岡野陽一と相席スタート・山添寛も同様で、「本当に怒ると思うよ」「上下関係にめちゃめちゃ厳しい。良い人だけど、ちょっと怖いよね」と口々に語っていた。（ABEMA『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』より）