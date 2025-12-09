ＮＨＫ次期会長に井上樹彦（たつひこ）副会長（６８）の就任が決まった。

内部昇格は１８年ぶりで、業務に精通したプロパー人材の起用は、ＮＨＫの悲願だった。物価高やテレビ離れの影響で契約総数の減少が止まらず、契約者の不払いも増加の一途をたどる。公共放送を取り巻く環境はこれまでになく厳しく、井上氏は厳しいかじ取りを迫られる。（文化部 旗本浩二）

不人気ポスト

１８年ぶりの内部出身の新会長、その誕生は難産だった。８日午前に始まった経営委員会は、夕方にまで及んだ。長時間にわたる異例の議論の末、内部昇格がまとまった。経営委の古賀信行委員長は同日夜の記者会見で「根回しなく、全く予定調和のない形であえて進めてみた」と明かした。

アサヒビール相談役だった福地茂雄氏（２０２４年死去）が起用された０８年以降、経済界から外部会長が続いたものの、そのたびに人選に苦労した。会長職の報酬は財界と比べると高くなく、しかも兼職は禁止されている。予算承認のため国会に出席しなければならず、不祥事があれば謝罪する。人気のポストではなかった。

そうした中、ＮＨＫ内部では内部昇格を求める声が強まっていた。政府・自民党内では、改革を継続するには外部人材が適切だとの声が出る一方、「問題を抱えている時こそ、ＮＨＫを熟知している内部からの昇格が望ましい」（自民幹部）との意見が上がった。高市首相は周囲に「会長は経営委員会で選ぶものだ」との認識を示していた。

現場混乱

現在の稲葉延雄会長（７５）まで６代続いて外部人材が起用され、受信料値下げなど改革が行われてきた。だが、「毎回、外部から放送とは無縁の人が会長になって方針がころころ変わり、現場が混乱してきた」。管理職の一人が話す。

ＮＨＫの財務は今、火の車だ。２０２３年１０月に受信料を１割値下げした影響で、現在、赤字予算を組みながら支出を１０００億円削減し、２７年度に５７７０億円で事業収支を均衡させる計画だ。過去最高の７１２２億円の受信料収入があった１８年度と比べ、事業規模が２割ほど縮小する。

だが、受信料収入の土台である契約件数の減少傾向が止まらない。契約総数は、過去最高だった１９年度末の４２１２万件からコロナ禍などで減り始め、９月末現在、４０４３万件となった。さらに、契約しながら１年以上滞納している不払い（未収）は、１９年度末の７２万件が昨年度は１７４万件にまで膨張している。

井上氏はＮＨＫの業務に精通し、副会長として財務の現状を把握している。困難の元でのかじ取りに白羽の矢が立った。古賀委員長は「今、改革の時だろうか。目の前の課題を実際的に進めていく体制を取らなければ」と語った。

テレビ離れ

受信契約件数の減少と未収の増加は、昨今の物価高に加え、インターネットの広がりで進む“テレビ離れ”の影響とみられる。

放送法上、テレビ放送の受信機器の所有者に契約義務が課されるが、今はスマートフォン１台あれば配信で様々な番組を楽しめる。元幹部は「法律が時代遅れになり、もはや限界だ」と明かす。

支出削減でやり玉に挙がるのが番組制作費。ただ制作費を削り、新規番組が減れば、契約減が広がりかねない。井上氏は「番組の質と量は落とさずに」と繰り返してきたが、踏みとどまれるか手腕が問われる。「誰が就任してもこれまで以上にＮＨＫの運営は困難」と別の元幹部は指摘する。

放送ネットワーク維持 課題…「ＯＮＥ」移行進まず

新会長となる井上氏は、収支の改善だけでなく、さまざまな課題に直面している。

その一つが、民放との二元体制での放送ネットワーク維持に向け、ＮＨＫが積立金６００億円を拠出し、全国の地上波中継局を民放と共同で保守管理・利用する計画だ。

だが、当初は共同利用会社として進める方針だったが突然、ＮＨＫは今年９月、民放各社に基金の設立などへの方針変更を提案。政府・与党は、共同利用を推し進めるため、２０２４年の通常国会で放送法を改正していただけに、所管する総務省幹部は「相談もなく一方的に提案された」と不快感をあらわにした。

仕切り直しを迫られたＮＨＫは今月、共同利用会社に２００億円、基金に４００億円をあてる折衷案を出し、基本合意された。だが実施に向けてはなおも検討課題が残る。

また、インターネット業務が「放送」と同じ必須業務となったのに伴い、ＮＨＫが１０月にスタートしたネットサービス「ＮＨＫ ＯＮＥ」も民放などとの競合の火種になりかねない。文字ニュースなど「番組関連情報」の配信について、「公正な競争」に支障が生じないか警戒されているからだ。

このほか、動画配信サービス「ＮＨＫプラス」の更新版などを統合した「ＮＨＫ ＯＮＥ」にしても、約６７０万件あった旧ＮＨＫプラスの利用者の移行数は、現在２００万件程度にとどまっている。テレビを持たない人でもスマホなどで番組を視聴できるようになるのが必須業務化の狙いの一つだが、その目標達成にはほど遠いのが実情だ。（文化部 辻本芳孝）