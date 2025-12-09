彼氏の何気ない言葉にイラッとした経験はありませんか？ わざわざ言葉にしなくていいことを口にしたり、思ったことをなんでもストレートに言ったりと、デリカシーのかけらもないような人とは別れたほうが自分のため。今回は、彼氏のデリカシーのなさにドン引きしてすぐに別れた話をご紹介いたします。

新調した財布を「ドブ色」

「彼氏とデート中、私が財布を取り出すと『財布変えた？』と聞かれたので、『ボーナス入ったから買っちゃった！』『めっちゃかわいいでしょ？』と答えました。すると『なんかドブみたいな色だな』『気に入ってるならいいと思うけど』と言われてあ然としましたね。人が気に入って買ったものを、ドブ色と例えるなんて……。

イラッとした態度をとったら『本当のことなんだし仕方なくない？』と開き直ってきて、ますますムカつきました。こういうタイプって、なにかと一言余計だったり無神経な発言をしてきたりするので、付き合っててもストレスが溜まるだけだと思い、すぐに別れました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ なにを言ったら相手が嫌な気持ちになるか、想像できない人っていますよね。ドブ色と言われて喜ぶ人がどこにいるのでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。