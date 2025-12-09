º¬ºÚÎà¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¿æÈÓ´ï¤Ø! ¡ÖÍÎÉ÷¥Ô¥é¥Õ¡×¤È¡ÖÌÀÂÀ¿æ¤­¹þ¤ß¤´ÈÓ¡×¤¬´ÊÃ±¤Ë´°À®


Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤Î¿©»ö¤Î½àÈ÷¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä´Íý¤Îºî¶È¹©Äø¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬»þÃ»¤Î¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤ª¤«¤º¤È¼ç¿©¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¿æ¤­¹þ¤ß¤´ÈÓ¥ì¥·¥Ô¤ò2ÉÊ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤È¤â¡¢ÌîºÚ¤òºÙ¤«¤¯¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿æÈÓ´ï¤ËIN¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÃÓÅÄÈþ´õ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢Ä¹¤¤¤â¤ÏÂç¤­¤¤¤Þ¤Þ¿æ¤¯¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¿©´¶¤ä¤ª¤¤¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¤Þ¤ë¤´¤È¡É¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

¢£¤Þ¤ë¤´¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ô¥é¥Õ

¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤Ë¤ó¤¸¤ó¤¬´Å¤¯¤Æ¡È¤¯¤»¡É¤Ë¤Ê¤ë¿·¿©´¶¡ª

¡ÚºàÎÁ¡Û(4¿ÍÊ¬)

¡¦ÎäÅà¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹ ¡Ä150g

¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä¾®1ËÜ(Ìó150g)

¡¦¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È ¡Ä10¸Ä

¡¦¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à ¡Ä1¥Ñ¥Ã¥¯(Ìó100g)

¡¦ÊÆ ¡Ä2¹ç

¡¦A

¡¡­øÍÎÉ÷¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡ÊðùÎ³¡Ë ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2

¡¡­ø¼ò ¡ÄÂç¤µ¤¸2

¡¡­ø±ö ¡Ä¾®¤µ¤¸2/3

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ÊÆ¤ÏÀö¤Ã¤Æ¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¡¢¿å¤±¤ò¤­¤ë¡£¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂÞ¤ÎÉ½¼¨¤É¤ª¤ê¤Ë²òÅà¤·¡¢¿å¤±¤ò¤­¤ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏÈé¤ò¤à¤­¡¢¤Ø¤¿¤òÀÚ¤êÍî¤È¤¹¡£

2. ¿æÈÓ´ï¤ÎÆâ³ø¤ËÊÆ¡¢[A]¤òÆþ¤ì¡¢2¹ç¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤Þ¤Ç¿å¤òÃí¤¤¤Çº®¤¼¤ë¡£Ãæ±û¤Ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¤Î¤»¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ò¤Î¤»¡¢¿æ¤­¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç¿æ¤¯¡£

¡Ú¿æ¤­¹þ¤à¶ñ¡ÛÎäÅà¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡Ä¤µ¤é¤Ë¸åÆþ¤ì¤¹¤ë¶ñ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª(▶︎¼¡¤Ø)


3. ¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

4. [2]¤¬¿æ¤­¾å¤¬¤Ã¤¿¤é[3]¤ò²Ã¤¨¤ÆÌó5Ê¬¾ø¤é¤¹¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¤¯¤º¤·¤Ê¤¬¤éº®¤¼¡¢´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹¥¤ß¤Ç¥Ñ¥»¥ê¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤ò¤Õ¤ë¡£

¸åÆþ¤ì¤¹¤ë¶ñ(¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à)


(1¿ÍÊ¬302kcal/±öÊ¬1.6g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ÃÓÅÄÈþ´õ)

¢£¸üÍÈ¤²¤ÈÄ¹¤¤¤â¤ÎÌÀÂÀ¿æ¤­¹þ¤ß¤´ÈÓ

ÁÇºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤­Î©¤Æ¤ë¥·¥ó¥×¥ëÄ´Íý¤Ç

¡ÚºàÎÁ¡Û(4¿ÍÊ¬)

¡¦¸¨¸üÍÈ¤² ¡Ä1Ëç(Ìó150g)

¡¦¿É»ÒÌÀÂÀ»Ò ¡Ä100g

¡¦Ä¹¤¤¤â ¡Ä250g

¡¦Æ¦ÉÄ ¡Ä1ÂÞ

¡¦ÊÆ ¡Ä2¹ç

¡¦A

¡¡­ø¼ò ¡ÄÂç¤µ¤¸2

¡¡­ø±ö ¡Ä¾®¤µ¤¸2/3

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ÊÆ¤ÏÀö¤Ã¤Æ¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¡¢¿å¤±¤ò¤­¤ë¡£Ä¹¤¤¤â¤Ï»Í¤Ä³ä¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¸üÍÈ¤²¤ÏÇ®Åò¤ò¤«¤±¤Æ¿å¤±¤ò¿¡¤­¡¢°ì¸ýÂç¤Ë¤Á¤®¤ë¡£

2. ¿æÈÓ´ï¤ÎÆâ³ø¤ËÊÆ¡¢[A]¤òÆþ¤ì¡¢2¹ç¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤Þ¤Ç¿å¤òÃí¤¤¤Çº®¤¼¤ë¡£Ä¹¤¤¤â¡¢¸üÍÈ¤²¤ò¤Î¤»¡¢¿æ¤­¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç¿æ¤¯¡£

¡Ú¿æ¤­¹þ¤à¶ñ¡Û¸¨¸üÍÈ¤²¡¢Ä¹¤¤¤â¡Ä¤µ¤é¤Ë¸åÆþ¤ì¤¹¤ë¶ñ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª(▶︎¼¡¤Ø)


3. Æ¦ÉÄ¤Ï2cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤ÏÇöÈé¤ò½ü¤¤¤Æ¤Û¤°¤¹¡£

4. [2]¤¬¿æ¤­¾å¤¬¤Ã¤¿¤é[3]¤ò²Ã¤¨¡¢Ä¹¤¤¤â¤ò¤¯¤º¤·¤Ê¤¬¤é¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£

¸åÆþ¤ì¤¹¤ë¶ñ(¿É»ÒÌÀÂÀ»Ò¡¢Æ¦ÉÄ)


(1¿ÍÊ¬371kcal/±öÊ¬2.4g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ÃÓÅÄÈþ´õ)

¢¨¿æÈÓ´ï¤Ï5¹ç¿æ¤­°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿æ¤­¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉáÄÌ¿æ¤­¥â¡¼¥É¤Ç¿æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

¿æ¤­¤¿¤Æ¥Û¥¯¥Û¥¯¤Î¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ä¡¢Ä¹¤¤¤â¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤µ¤Ë¤Û¤°¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·³Ú¤ò¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¼«Ëý¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¸¥Î©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£

¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ÃÓÅÄÈþ´õ¡¡»£±Æ¡¿ß·ÌÚ±û»Ò

±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ

Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»