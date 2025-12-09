北中米W杯出場を懸けて、欧州プレーオフに臨むチェコ。（C）Getty Images

写真拡大

　チェコサッカー協会が先日発表した、チェコ代表の新ホームユニホームが話題を呼んでいる。

　赤を基調とし、首もとと袖口にカモフラージュ風のデザインが施された今回の新ユニは、銀メダル獲得した1996年の欧州選手権で着用したホームシャツからインスピレーションを得たという。同協会の公式サイトでは、次のように紹介された。

「シルバーのディテールは、1996年の伝説的チームの勇気、団結、そして誇りを想起させる。レトロな雰囲気と現代的なコンセプトを融合させたデザインは、チェコサッカーの歴史、現在、そして未来をスタイリッシュに繋ぎ合わせている」
 
　この新ユニがリリースされると、SNS上では母国のファンから、「美しい」「統一感を感じる」「色合いが良い」「シンプルすぎる」「ユニホームに見えない」「本大会でも披露するべき」といった声が上がっている。

　北中米W杯出場を懸けて欧州プレーオフを戦うチェコは、５大会ぶりの本大会行きを決められるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】注目のチェコ代表新ユニも！世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！

 