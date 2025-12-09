13時の日経平均は127円高の5万709円、東エレクが48.13円押し上げ 13時の日経平均は127円高の5万709円、東エレクが48.13円押し上げ

9日13時現在の日経平均株価は前日比127.91円（0.25％）高の5万709.85円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は488、値下がりは1067、変わらずは49と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を48.13円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が45.46円、ファナック <6954>が33.26円、レーザーテク <6920>が18.05円、ディスコ <6146>が15.51円と続く。



マイナス寄与度は32.09円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が18.8円、任天堂 <7974>が12.03円、コナミＧ <9766>が10.03円、ダイキン <6367>が9.86円と続いている。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位はゴム製品で、以下、医薬品、機械、卸売と続く。値下がり上位にはその他製品、不動産、パルプ・紙が並んでいる。



※13時0分9秒時点



株探ニュース

