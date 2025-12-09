同級生からのいじめ！「あの子を傘に入れちゃダメ」傘を買ってもらえない子どもは家にも学校にも居場所がない【作者に聞く】
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)で、エッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺさん。なかでも、2021年12月から執筆してきた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は完結後、電子書籍が発売。読者からは「(ほかの人にも)読んでみてほしい」「おばあちゃんの言葉が今の時代に対してとても大切なことを言ってくれていて、時々読み返してる」「人生で一番大切なことが描いてある漫画」など感動の声が続出している。
■祖母“キヨさん”の幼少期からの体験をもとに描いた作品
「今は子供も孫も、勉強、勉強、勉強…で、それは見ていて少しかわいそうだなと思います。私の考えでは、勉強も大事だけれど働くことも大事。そして、働くためには健康でいることがとても大事だと思います」。そう語るのは、本作「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」の主人公であるキヨさん。「好きに過ごせる今が、一番気楽で幸せ」というキヨさんの言葉には、壮絶な人生を歩んできた一人の女性の想いがしっかりと込められている。
かわいい作画でありながら、実話をもとにしっかりと構成されたストーリーが魅力的な本作は、キヨさんの孫であるゆっぺさんが描いている。「ギャグとシリアス両方描ける漫画家さんが大好き」と話すゆっぺさん。今後の活動については「“ゆっぺはこういう作品”というイメージを持たれたくなくて、『何でも描ける』というのが理想です。なので、これからはもっと幅を広げていきたいです」と意欲を見せてくれた。
父の死をきっかけに養女として親戚の家で暮らすことになったキヨ。義母からの壮絶ないじめ、食事や必要なものすら満足に与えてもらえない日々…。実話をもとに描かれた本作「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」を読めば、きっとあなたも"人生とは何か"ということについて考えさせられるはず。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)、キヨ
