À¼Í¥¤ÎÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØSLAM DUNK¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿À¾Â¼ÃÎÆ»¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÖ°¾¤µ¤ó¤ÈÀ¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¹»¥Ð¥¹¥±¤òÂêºà¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØSLAM DUNK¡Ù¤Ç¶¦±é¡£ÃÖ°¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¤ËºÃÀÞ¤·¤Æ°ì»þÉô³è¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤â¡¢Éüµ¢¤·¤Æ3P¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦»°°æ¼÷¤ò±é¤¸¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥¹¥±Éô´ÆÆÄ¤Î°ÂÀ¾ÀèÀ¸¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÖ°¾¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ÂÀ¾ÀèÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ëÀ¾Â¼ÃÎÆ»¤µ¤ó¤Îë¾Êó¡£Blu-rayBOX¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯Á°¤Ç¤·¤¿¤«¡¡ºÇ¸å¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡£Í¥¤·¤¤¾Ð´é¤È¤ªÀ¼¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶à¤ó¤Ç¤´Ì½Ê¡¤ò¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÄü¤á¤¿¤é¤½¤³¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡×¤È¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿°ÂÀ¾ÀèÀ¸¤ÎÌ¾¸À¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤È¶¦¤ËÄÉÅé¤·¤Þ¤·¤¿¡£