元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が9日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。

「いまだに武道館コンサートの余韻が抜けないのは私だけでしょうか…」と書き出した柏木。東京・日本武道館で4日間連続公演を行った「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」を振り返った。

「こんなこともうないかもしれないと思って勇気を出して優子ちゃんと撮ってもらいました！！」として大島優子との2ショットをアップ。「『もう一生会わないかもしれないしね』と言われて年末にも会えるからそんなことないのにその一言からめっちゃ優子ちゃんを浴びた感じがして嬉しかったです！！なんでもエモく感じる病！！」と伝えた。

ファンからは「優子ちゃんとの写真もう顔からオーラから全部がもう後輩感出てる！笑」「素敵すぎるオフショット」「本当に良すぎる」「現役時代の写真かと思った！」「とても可愛い」「2ショット見れるの嬉しすぎてヤバい！！」「ただただエモい」などのコメントが寄せられた。