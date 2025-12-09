¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¡¥µ¥é¡¼¤ÎàÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸Àá¤ÇÂçº®Íð¡Ö¶Ë¤á¤ÆÍø¸ÊÅª¡×¤È¸µÁª¼ê¤â¥¨¡¼¥¹¤òµêÃÆ
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Îºòµ¨²¦¼Ô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¥¨¡¼¥¹¤Î¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½£Æ£×¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¡Ê£³£³¡Ë¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÉÔ¿¶¤Î¥µ¥é¡¼¤ò£³»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÏËÍ¤Î¤³¤È¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑË¡¤ËÉÔËþ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡ËÀï¡Ê£¹Æü¡Ë¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤Ï¡Ö¥µ¥é¡¼¤ÎÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊÈ¯¸À¤¬Âçº®Íð¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥¯¥é¥Ö£Ï£Â¤Ç¡¢¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½£Ä£Æ¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¥ã¥é¥¬¡¼»á¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤Ù¤È¯¸À¤È»×¤Ã¤¿¡£´¶¾ð¤ÎÇúÈ¯¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½F£×¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥Ã¥È¥ó»á¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÍø¸ÊÅª¤À¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÆâÊ¶¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥µ¥é¡¼¤Î¤»¤¤¤ÇÂçº®Íð¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤Ë¸þ¤±¤¿Å¨ÃÏ¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡Ê£¸Æü¡Ë¤ËÎ×¤ß¡¢¥µ¥é¡¼¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¤·¡ÖÈà¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈàÄ¨È³á¤È¤·¤ÆÆ±Àï¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤Î¸¢°Ò¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü°Ê¹ß¡¢¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£Áª¼ê¤¬Éüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥È¥ó»á¤Ï¡Ö¥µ¥é¡¼¤Ï¼«Ê¬¾¡¼ê¤À¡£Èà¤Ï¼«Ê¬¤ò¼ºË¾¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÃ¯¤¬¼¤á¤ë¤Î¤«¤À¡£¥¹¥í¥Ã¥È¤«¡¢¥µ¥é¡¼¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Ïº®Íð¤ò¼ý¤á¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤òºÆ·ú¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£