【モデルプレス＝2025/12/09】女優の川口春奈が12月9日、自身のInstagramを更新。美しい肩のラインがのぞくドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】30歳大河女優「エレガントで素敵」素肌輝くオフショルドレス姿

◆川口春奈、オフショルダーの真紅ドレス姿披露


川口は「素敵なアワードにご招待していただきました」とつづり、真紅のオフショルダーのドレスを着用した写真を公開。美しい肩のラインをのぞかせた。また「どうか体調に気をつけてこころもからだも健康でいられますように！」とファンを気遣うメッセージを添えている。

◆川口春奈の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「大人な雰囲気」「真っ赤が似合うのすごい」「美しすぎる」「エレガントで素敵」「色っぽい」「圧倒的な美しさ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】