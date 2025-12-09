吉田明世アナ、肩出しニット姿で大人の雰囲気「お綺麗です」「見惚れた」の声
【モデルプレス＝2025/12/09】元TBSアナウンサーで現在フリーで活躍する吉田明世が12月9日、自身のInstagramを更新。出演するテレビ番組の告知と共に、大人の雰囲気が漂う衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】37歳元TBSアナ、大人の雰囲気漂う肩出しニット姿
吉田は「今夜11時59分からの日本テレビ『上田と女がDEEPに吠える夜』に出演します！」とテレビ番組への出演を報告し、「テーマは 『育児警察』」「私が育児警察に捕まらないための工夫などご紹介してます！」と番組の内容を紹介。投稿された写真では、ブラウンのクロップド丈のニットを肩からずらして着用し、インナーの青いトップスを見せている。全体的にカジュアルでありながら、肩を落とした着こなしで大人の雰囲気を演出している。
この投稿に、ファンからは「お綺麗です」「見惚れてしまいました」「カジュアルだけど大人っぽい」「テレビ楽しみにしています」「お洒落で可愛い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
