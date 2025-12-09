BLACKPINKジス、オン眉ショート×青メイクで雰囲気ガラリ「別人級」「印象変わる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）の自主レーベル「BLISSOO」のInstagramが12月8日に更新された。ショートヘア姿のオフショットに反響が寄せられている。
【写真】世界的K-POPアイドル、ショートヘア姿の「別人級」ショット
◆ジス、ショートヘアで雰囲気ガラリ
同アカウントは、ELLE KOREAのオフショットとしてDIORのルックを纏ったジスの写真を公開。普段はロングヘアが印象的だが、この日の投稿では、眉上の長さの前髪にウェーブがかったショートヘア姿、そしてブルーメイクを施し、雰囲気をガラリと変えていた。
◆ジス、ショートヘア姿に反響
この投稿にファンからは「誰かと思った」「印象変わる」「別人級」「ショートも似合う」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】