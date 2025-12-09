KISS OF LIFE“初”日本ツアー、Leminoで生配信決定
【モデルプレス＝2025/12/09】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（R）」の「Leminoプレミアム」では、12月16日に「KISS OF LIFE Japan Debut Tour ［Lucky Day］」東京公演が独占生配信されることがわかった。
2023年のデビュー以来、新人離れした“ヒップ”なパフォーマンスで世界中のK-POPファンを魅了してきたジュリー（JULIE）、ナッティ（NATTY）、ベル（BELLE）、ハヌル（HANEUL）による多国籍ガールズグループKISS OF LIFE。独自のコンテンツで注目を集め、2024年10月から韓国を皮切りに北米、ヨーロッパ、アジアをまわったワールドツアー「KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR ［KISS ROAD］」では完成度の高いパフォーマンスで各国のファンを魅了し成功におさめた。そんな彼女たちの初日本ツアーの生配信が決定した。（modelpress編集部）
生配信日時：2025年12月16日（火）※時間は変更となる可能性あり
＜開場＞17：30〜
＜開演＞18：30〜
