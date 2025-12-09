＝LOVE諸橋沙夏、美脚際立つディズニーコーデ公開「破壊力すごい」「ギャル感増して可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの諸橋沙夏が12月8日、自身のInstagramを更新。ディズニーランドで美しい脚が際立つコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】イコラブメンバー「ギャル感増して可愛い」美脚見せディズニーコーデ
諸橋は「クリスマスディズニー」と、ディズニーランドを訪れたことを報告。「まだそんなに寒くなくて楽しかった」とパークでの様子を綴っている。
投稿された写真では、ボア素材のボリュームのあるアウターにミニ丈のボトムス、ニーハイソックスとブーツを合わせたコーディネートを披露。カチューシャを付け、大きな青いサイコロ状のオブジェに座ってポーズをとる姿は、ボリューム感のあるトップスとスラリとした美しい脚のラインの対比が際立つ仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「可愛いと美脚の破壊力がすごい」「天使がディズニーにいる」「ギャル感増して可愛い」「脚が長くてスタイル抜群」「一緒にクリスマスディズニー行きたい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆＝LOVE諸橋沙夏の投稿に反響
