「低身長でもぴったり！」【ハニーズ】週4で穿きたい！「美シルエットジーンズ」

ゆったりシルエットのボトムスは今季も人気が継続中。その中でも、カーブがかったシルエットのジーンズは、脚のラインを拾いにくく、取り入れるだけで旬のバランスがつくれるアイテムとして注目されています。「低身長だから似合わないかも？」と心配していた人におすすめしたいのが、【ハニーズ】のデニムカーブパンツ。ボリュームが出過ぎない好バランスで、低身長さん向けのママコーデを発信する@chii_150cmさんも「シルエット最高なカーブデニム」と絶賛する1本です。

腰まわりスッキリ × 脚まわりゆったりのバランスがGOOD

【ハニーズ】「デニムカーブパンツ」\2,980（税込）

@chii_150cmさんが「低身長でもぴったりサイズで穿ける」と紹介するのがこのジーンズ。腰まわりはすっきり、太ももはゆったりとした絶妙なバランスで、さらりと穿くだけでおしゃれな雰囲気をまとえます。ハイウエストデザインなので、トップスをINすることで脚長効果も期待できます。

ほど良いボリュームで冬素材にもマッチ

ゆるっとしつつもボリュームの出過ぎない好バランスなジーンズは、ボアやファーなど冬素材アイテムとも好相性。腰丈のボアベストとの組み合わせなら、季節感とスタイルアップのどちらも狙えるかも。ちなみにジーンズは後ろゴム仕様で、見た目以上にラクに穿けそうな点も◎ 厚手ニットやボリュームアウターとの組み合わせも楽しめて、冬本番まで活躍が期待できる1本です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M